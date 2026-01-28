Empresarios chinos niegan evasión de impuestos y dicen estar dispuestos a regular su situación

Jessica Peng, representante del sector empresarial y comercial chino en República Dominicana, ofreció una rueda de prensa con el objetivo de desmentir “algunos rumores” que han sido difundidos en las últimas semanas sobre el cierre de las tiendas chinas.

En el conversatorio, Peng destacó que la comunidad de comerciantes mantiene su compromiso de trabajar por el crecimiento económico del país, la inversión extranjera y la generación de empleos.

Como respuesta a cuáles serían los siguientes pasos para regularizar los establecimientos que hasta la fecha continúan a puertas cerradas, Peng afirmó la disposición que tiene el sector en colaborar con las autoridades con el fin de lograr normalizar los comercios.

“La gran mayoría de las tiendas chinas operan cumpliendo las normativas dominicanas, si bien es cierto hay casos especiales que aún están en proceso de adecuación y para estos casos reiteramos nuestra disposición para trabajar en conjunto a las autoridades dominicanas y resolver esta situación de la manera más transparente y amigable posible”, agregó.

Mientras que Ramón Peralta, representante legal del sector comercial chino, expresa que la evasión de impuestos y realización de transacciones ilegales, son algunos de los rumores difundidos sobre las posibles razones por las que clausuraron varios comercios, aclarando que son totalmente falsos.

Peralta desmintió que en las tiendas no den facturas con comprobante fiscal, y añadió que “todo el que quiere una factura con comprobante fiscal se le da, todo el que quiera pagar con tarjeta de crédito, el 99.9% de los establecimientos comerciales de nacionales chinos tienen su verifone y tienen su asunto para tarjeta de crédito, lo que pasa es que hay mucha falsa información y esa falsa información si atenta contra la seguridad jurídica”.

Refiriéndose a comentarios como que “los chinos lavan activos” y “los chinos contratan mano de obra ilegal”, evocó que son falsos y parte de “una competencia ilegal”, explicando que estos negocios generan miles de empleos a nivel nacional.

En la rueda de prensa donde se dieron cita varios medios de comunicación, la representante de esta comunidad, Jessica Peng, sostuvo que el sector solo busca bienestar y más allá de la actividad comercial a la que se dedican, realizan aportes significativos para el bien del pueblo dominicano, como donaciones que superan los 50 millones de pesos en lo que va del año. Por lo que aseguró que mantener estas tiendas en funcionamiento es beneficioso para ambas partes.

Peralta resaltó que lo único que se espera es encontrar una solución para estos comerciantes, que más que negociantes, “es un grupo de empresarios que quieren hacer las cosas bien y que por encima de todo quieren beneficiar a la Republica Dominicana”, terminó diciendo.

No cumplen con la normativa 80/20

Cuestionado por la normativa 80/20 que se establece en el Código de Trabajo, Peralta expresó que este reglamento “es muy difícil que empresas de esta naturaleza lo cumplan y le explico por qué, el dominicano no quiere trabajar, es una realidad latente, de echo si ustedes se van al sector construcción el 99% de la mano de obra de construcción no es dominicano”, recitó.

Al momento, Peng intervino y a la vez afirmó que “todos los negocios chinos cumplen con el salario establecido por el gobierno dominicano, todos”.

El 80/20 como muchos lo conocen, es una normativa establecida en el Código de Trabajo, específicamente en su artículo número 135 la cual refiere que el 80% del personal de una empresa debe ser de nacionalidad dominicana, y como máximo el 20 restante puede ser extranjero.

En el código laboral de la República Dominicana se lee de la siguiente manera:

“Art. 135.-El ochenta por ciento, por lo menos, del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos”.

Por lo que expresó Peralta, los comercios chinos, no cumplen con esta normativa, tomando como excusa que “al dominicano no le gusta trabajar”.