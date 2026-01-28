ProDominicana impulsará oferta agroexportadora dominicana en Fruit Logistica en Alemania

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) participará en Fruit Logistica 2026, la feria internacional líder del sector de frutas y hortalizas frescas, que se celebrará del 4 al 6 de febrero en Berlín, Alemania, consolidando la presencia del país en uno de los escenarios más importantes del comercio mundial de productos frescos.

Fruit Logistica es reconocida como el evento más relevante a nivel global para la industria hortofrutícola, al reunir a todos los actores de la cadena de valor, desde productores y exportadores hasta distribuidores, minoristas y empresas logísticas.

En su edición anterior, la feria contó con más de 2,770 expositores y 66,000 visitantes de 145 países, cifras que se espera igualar o superar en 2026.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, destacó que la participación del país en este evento responde a una estrategia clara de posicionamiento internacional del sector agroexportador dominicano.

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicanaFuente Externa

“Esta feria representa una plataforma clave para mostrar al mundo la calidad, diversidad y competitividad de nuestros productos agrícolas. Desde ProDominicana continuamos acompañando a las empresas nacionales para que puedan acceder a nuevos mercados, fortalecer relaciones comerciales y generar mayores oportunidades de exportación para la República Dominicana”, afirmó Riveiro.

Durante la feria, ProDominicana estará ubicada en el Booth B-61, desde donde promoverá la oferta exportable nacional y facilitará encuentros de negocios entre empresas dominicanas y compradores internacionales, especialmente del mercado europeo.

Además de la exhibición comercial, Fruit Logística 2026 ofrecerá un amplio programa de foros especializados, presentaciones de nuevas tecnologías y espacios de networking, que permitirán a las empresas dominicanas conocer las últimas tendencias del sector y explorar nuevas oportunidades de negocio.