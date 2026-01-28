El petróleo escala a máximos de cuatro meses ante las amenazas de Trump a Irán

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba a superar este miércoles los 68 dólares, marcando así su mayor precio desde finales de septiembre de 2025, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que "una flota mayor" que la enviada a Venezuela se dirige hacia Irán y haya amenazado con un ataque "mucho peor" que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

"Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que "es una flota más grande, liderada por el gran portaaviones 'USS Abraham Lincoln', que la enviada a Venezuela".

El precio de los futuros del barril de Brent reaccionaba con subidas y llegaba a cotizar en 68.19 dólares, con una subida de aproximadamente el 3% respecto de la sesión anterior, según datos de Bloomberg.

Además de las renovadas presiones sobre Irán por parte de Estados Unidos, la depreciación del dólar en las últimas sesiones empuja al alza el coste del barril de crudo, negociado en la moneda estadounidense.

Sobre este asunto, el inquilino de la Casa Blanca restaba importancia a la reciente volatilidad del dólar al asegurar que el 'billete verde' "va de maravilla".

La cotización del euro frente al dólar se ha fortalecido sustancialmente en las últimas sesiones a raíz de la incertidumbre a causa de las erráticas políticas de Donald Trump y de sus presiones sobre la Fed para que baje los tipos de forma más agresiva, empujando ayer a la moneda común europea hasta los 1.2079 dólares, el nivel más alto desde mediados de 2021, mientras que hoy se mantenía cómodamente por encima de los 1.19 dólares, con una subida de más del 2% desde el cierre del pasado viernes.