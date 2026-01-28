Mario Pizarro presenta renuncia como gerente de EdeEste y designan a Emilio Contreras

El ingeniero Emilio Contreras fue designado como nuevo gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad (EDEEste), según informó el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) tras la renuncia de Mario Pizarro, antiguo en el cargo.

El consejo explicó que la renuncia de Pizarro responde a compromisos y asuntos personales en su país de origen que imposibilita su permanencia en el puesto. Pizarro fue posicionado en la gestión en octubre del 2024.

Mientras tanto, Emilio Contreras, según un comunicado de la institución, posee más de 25 años de experiencia nacional e internacional, tanto en el sector público como en el privado, en la implementación de programas y proyectos de infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, el desarrollo de facilidades de generación eléctrica renovable y la ejecución de programas de reducción de pérdidas de energía.

Es egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con una maestría en Sistemas Eléctricos de Potencia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Quebec en Montreal.

También tiene certificaciones iternacionales como Project Management Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI) y PM4R-Expert del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Ha fungido como consultor en proyectos energéticos financiados por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)", señala el comunicado de CUED.

La institución indica que dentro de su trayectoria profesional también se resaltan la gestión de operaciones, la mejora de procesos, la auditoría y planes de eficiencia energética, así como el diseño e ingeniería de infraestructura eléctrica de transmisión y distribución.

"(Esas) competencias el Consejo valoró como claves para continuar impulsando la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio en EDEEste", indica.