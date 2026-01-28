Banco Agrícola asegura realizar auditoría correspondiente al año 2025

En medio de rumores y denuncias persistentes de supuesta deficiencia en su gestión financiera, el Banco Agrícola informó que inició la auditoría correspondiente al año 2025 y esperan presentar los resultados tan pronto como sea posible.

Su respuesta surge tras la reciente publicación del LISTÍN DIARIO titulada “Exadministradores del Banco Agrícola sugieren realizar una auditoría de los fondos estatales”, donde antiguos funcionarios de la entidad manifestaban la necesidad de realizar esta revisión sistemática y documentada de manera urgente.

Desde su punto de vista, tanto Carlos Segura Foster como Paíno Abreu, pasados directores del referido banco, explicaron que solo este proceso restablecería la imagen estatal, recayendo la mayor responsabilidad sobre las instituciones reguladoras correspondientes, pese a la posición de indiferencia que han mostrado.

Recomendaron que, más allá de las palabras, todas las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de auditar las gestiones y los fondos que administran para dar respuestas con precisión, estados financieros y firmas auditoras externas que puedan certificar y descartar escapes o mal manejo financiero.

La entidad respondió que, como acostumbran cada año, comenzaron el proceso de auditoría para el año 2025 y es ejecutado por una de las cinco mejores firmas internacionales del área, mas no especificaron cuál era.

“Tenemos a bien informarle que, como sucede cada año, el Banco Agrícola de la República Dominicana inició la auditoría correspondiente al año 2025. Ese proceso es ejecutado por una de las cinco mejores firmas internacionales de esa área”, expusieron.

Cuando los resultados estén listos, los publicarían por su página web para conocimiento público.

“Tan pronto esa firma entregue al Bagrícola los resultados de esa auditoría, como siempre, los comunicaremos al país, a través de la página web de esta institución y remitidos también a este prestigioso diario”, concluyeron en el comunicado.