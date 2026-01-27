Exadministradores del Banco Agrícola sugieren realizar una auditoría de los fondos estatales

Aunque en semanas anteriores el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, defendió su gestión en una rueda de prensa al presentar una serie de logros y avances obtenidos en los últimos cinco años, antiguos dirigentes de la entidad estatal manifestaron la necesidad de ir más allá de las palabras y realizar un proceso de auditoría.

“Amerita una auditoría de gestión y una auditoría forense”, sostuvo Carlos Segura Foster, exadministrador del referido banco, asegurando que la responsabilidad cae sobre las instituciones reguladoras correspondientes y estas muestran una posición de indiferencia ante la situación.

En su argumento, explicó que esta revisión sistemática y documentada es “urgente para salvar la producción nacional” y lograr restablecer la imagen de la institución señalada por supuestos rumores de desfalcos millonarios.

Durante varios meses, circulan denuncias y rumores persistentes de esta institución por presentar una presunta gestión financiera deficiente gracias a los préstamos de tasas preferenciales a dirigentes del partido oficialista y licitaciones irregulares que la posicionan en estado crítico, cercano a la quiebra.

Refiriéndose a estas denuncias, Segura Foster mencionó que no se tratan de acusaciones aéreas y se basan en informaciones reales, tomando en cuenta auditorías realizadas en los años 2020-2024 por la Superintendencia de Bancos.

A su criterio, los más afectados por estos rumores son el sector agrícola, pues enfrentan una baja producción en los financiamientos, trayendo consigo penurias en los campos y deterioro en los alimentos.

“El volumen de las exportaciones se ha caído en esta gestión del Gobierno y hemos pasado en algunos renglones que éramos primer y segundo lugar a quinto y sexto lugar”, lamentó.

No obstante, Durán aprovechó la rueda de prensa para responder que del 2020 hasta el 2025 los activos del banco reflejan un crecimiento de un 70%, reflejado en cifras de 26,912 millones de pesos a 45,871 millones. Además de expresar que Bagrícola no regala, sino que presta, y cada año recupera por cobro de préstamos un promedio anual de 24,680 millones de pesos.

A esta posición, Paíno Abreu, exadministrador general del Bagrícola, recomendó que, más allá de las palabras, “es una cuestión elemental en cualquier institución pública y privada auditar las gestiones y los fondos que administran Eso es necesario absolutamente”.

Recomendó dar respuestas con precisión, estados financieros y firmas auditoras externas que puedan certificar los estados y descartar escapes o mal manejo financiero.

Instó al banco, como entidad estatal, a rendir cuentas públicas de manera continua para disipar cualquier atisbo de duda y cumplir como misión principal brindar seguridad al agricultor.

Si este requisito no se puede cumplir, recomendó reestructurar la institución con más posibilidades de desarrollo y crecimiento en el futuro.