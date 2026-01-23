Logran US$500 millones más para el desarrollo de Miches

Como un logro más para el impulso de las nuevas inversiones en el turismo dominicano, está segunda jornada de celebración de la Feria Internacional de Turismo -FITUR 2026- marca otra gran noticia para Miches.

Estas nuevas inversiones serán por US$500 millones en hoteles de lujo de las marcas JW Marriott y Autograph Colección, en una primera etapa que inicia con US$300 millones bajó la sombrilla financiera del banco BHD.

El anuncio fue hecho por el ministro de Turismo, David Collado, como primera gran noticia del día, previo a inaugurar la Casa Dominicana junto a los inversionistas y al presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Juan Bancalari.

El proyecto, que abarca dos hoteles de lujo todo incluido en la zona de Playa Esmeralda y 36 residencias de lujo y ofertas complementarias, es parte del Máster Plan de Miches, en terreno de 1.5 millones de metros cuadrados.

Tendrá además 700 metros lineales de playa y forma parte de un acuerdo con el Grupo Prime, de Estados Unidos.

El JW Marriott será el primer hotel de lujo todo incluido del país y la región.

Collado felicitó al banco BHD y a los inversionistas por esta operación y dijo que Miches es un nuevo destino que ha crecido de la manera más rápida y orgánica.

Los dos hoteles contarán con un total de 650 habitaciones, 200 habitaciones en JW Marriott y 450 habitaciones el Autograph Collection. Asistieron Gabriel Tineo, gerente general de BHD; Larry Abel, Carlos Tejera, Bancalari y Hugo Pérez de Terrestre y otras autoridades.

Tineo dijo que en el centro financiero de BHD y el fondo de inversión y desarrollo de BHD, están complacidos de esta operación en la zona de la hermosa Playa Esmeralda.

El representante del Grupo Prime calificó de un gran honor participar en este sueño y afirmó que pueden establecer un nivel de lujo para satisfacer a los clientes que están buscando ese tipo de producto en República Dominicana.

FITUR 2026 se celebra en IFEMA Madrid del 21 al 25 de enero y cuenta con México como País Socio. El evento destaca por un enfoque estratégico en la sostenibilidad e innovación.

Desayuno de Inversión

El Ministerio de Turismo realizó el Desayuno “Avances y Oportunidades de Inversión en República Dominicana”, donde se presentaron los tres destinos emergentes: Cabo Rojo, Miches y Bergantín.