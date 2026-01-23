Inauguran “Casa Dominicana” en la Fitur 2026

Luego de la visita de los reyes de España a la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), el Ministerio de Turismo inauguró la “Casa Dominicana”, un espacio que recrea la experiencia de la vida en el campo en una zona de playa y la que fue dedicada al empresario turístico Frank Rainieri.

Esta típica vivienda es una de las novedades presentadas por Turismo y está ubicada en las afueras del recinto ferial, pero muy cerca.

“Saborea el Paraíso” es el lema del país en FITUR 2026 y así también está escrito en la casa pintada de azul y blanco, llena de ventanales y donde los visitantes recibieron cigarros, ron de diversas marcas, café, cerveza, chocolate caliente y procesado, agua y un tradicional plato de la provincia Espaillat, degustado por los presentes, incluyendo a Collado y a Rainieri.

Se recrea el modus vivendis en una casita de madera con ventanales y mobiliario del campo (mecedoras y sillas haraganes en madera), con un patio a orillas de la playa, con sombrillas de sol, simulando paja y sillones redondos con cojines blancos, adornados con arbustos verdes.

Dentro hay cuadros en las paredes y un bar, mecedoras, sillas y mesas para el descanso y una galería que sirve para reuniones en comunidad. A ritmo de merengues con el ballet de Turismo cada vez llegaban más visitantes hasta llenar el espacio.

Posicionamiento

El empresario Héctor José Risek destacó la evolución que han alcanzado los productos dominicanos como el ron, el cacao, el tabaco y el café, que son de muy alta calidad y se han colocado en mercados exigentes.

Risek señaló que es un alto honor estar presente y formar parte la estrategia Marca País, que lidera Collado y destacó cómo estos productos han pasado a ser gourmet.

Paola Rainieri, del Grupo Punta Cana, dijo que la casita rememora el inicio del pueblito La Otra Banda de hace más de 55 años y habló de sus características y de la importancia del turismo para todos los sectores productivos y el comercio.

Reconocimiento

Al dar a conocer el nombre de don Fran Rainieri en la Casa Dominicana, el ministro David Collado dijo que se reconoce con ello el legado de una familia que construyó un destino que tiene más de 50,000 habitaciones en Bávaro, Punta Cana.

Visiblemente emocionado, Rainieri inició diciendo que esto “me sacó el aire” y recomendó a los jóvenes a ser optimistas y a trabajar con su familia y con perseverancia, porque de haber sido negativo hoy no existiera Punta Cana, proyecto que inició sin dinero y que al cabo de 22 años fue que comenzó “a ver a linda”, una expresión muy dominicana para señalar que comenzó a recibir beneficios.

Los invitados escuchaban sus explicaciones de cada cuadro colocado en las paredes del interior de la casita, los cuales plasman desde el inicio hasta lo que es hoy Punta Cana.