DGII no concederá prórroga para la renovación del marbete

El plazo para renovar el impuesto de circulación vehicular, mejor conocido como marbete, vencerá este sábado 31 de enero y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció que no habrá prórroga para su renovación sin recargo.

Hasta escrita esta nota, la institución informó que se habían renovado 1,377,079 marbetes, con un recaudo de RD$2,323,039,500, de un total de 2,086,756 vehículos hábiles y una recaudación estimada de RD$3,433,806,000.00.

Quedan pendientes de renovación unos 709,677, equivalentes al 34% de los vehículos de motor registrados.

Los valores del impuesto se mantienen sin variación con respecto al período anterior, donde se cobrará un monto de RD$1500 para los vehículos fabricados hasta el año 2020 y RD$3,000 para los fabricados a partir del 2021.

Aunque también se puede renovar mediante su portal web o la aplicación móvil de la DGII, el plazo para hacerlo venció este domingo 19 de enero, permitiendo el proceso únicamente por la vía presenciañ en las 47 entidades financieras con 856 sucursales, así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná.

En ese sentido, la DGII exhortó a los propietarios de vehículos a completar el proceso de renovación en el plazo establecido, evitando de esta manera recargos, multas y otras sanciones contempladas.

Para realizar su renovación, se necesita la fotocopia de la matrícula del vehículo, actualizada, legible y en buen estado la cédula del propietario y el monto dispuesto.

Sanciones

Si no se renueva en el plazo establecido, el usuario deberá pagar RD$2,000 más a los vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026. RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa). Y RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 y años anteriores.