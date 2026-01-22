Frank Elías Rainieri propone no eliminar la cesantía laboral en las grandes empresas

El empresario turístico Frank Elías Ranieri manifestó que la compensación económica que el empleador paga al trabajador por despido sin causa justa, conocida como cesantía laboral, no debe eliminarse o modificarse en las grandes empresas como proponen muchos en la reforma al Código Laboral.

“Mi propuesta es completamente diferente; yo no creo en la eliminación de las cesantías en las empresas grandes; estoy en contra de que la cesantía se elimine en las empresas grandes. Ahora en las empresas micro y pequeñas sí creo que la cesantía debe ser eliminada”, sostuvo durante su transmisión en vivo en el programa Panorama de la Mañana desde la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Si bien bajo su argumento aclaró que el Código Laboral no se reduce solo a este derecho del asalariado y conlleva una modificación completa, explicó que las micro y pequeñas empresas no poseen el capital suficiente para realizar estos pagos, mientras que las grandes sí.

En ese caso, consideró que el Código Laboral debería dividirse en tres áreas donde los negocios que recién comiencen no paguen cesantía, las empresas medianas tengan un plazo de máximo cinco años para hacerlo y a las grandes se les mantenga según lo establecido en la legislación laboral actual.

Resaltó que esta propuesta permitiría formalizar los comercios emergentes como colmados, salones de belleza o talleres automotrices que incidirán a su vez en el desarrollo económico nacional.

Sin acuerdos

La reforma al Código Laboral ha sido un tema ampliamente debatido entre el sector empresarial y trabajador por sus múltiples desacuerdos y teniendo como punto de quiebre la cesantía laboral.

Durante todo el 2025, entidades empresariales nacionales presentaron diversas propuestas para modificar las prestaciones laborales otorgadas a los empleados, sin ser acogidas por los legisladores y recibiendo una posición tajante de la clase obrera en no tocar la cesantía.

Sin llegar a un acuerdo, la reforma ha sido aplazada dos veces por las marcadas diferencias entre ambos sectores.