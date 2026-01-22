Las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron un 6.4% en 2025

El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe creció un 6.4% en 2026, lo que representa una mejora respecto del aumento del 4.7% registrado en 2024, según las proyecciones incluidas en el informe 'Estimaciones de las tendencias comerciales de América Latina y el Caribe', elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El avance se explica por el mayor volumen exportado, puesto que los precios solo mejoraron de forma marginal. Las ventas regionales fueron impulsadas, principalmente, por la minería, en especial el oro, el cobre y la playa, y el desempeño de la agroindustria, con alzas en productos como el café, el cacao las frutas y las carnes.

Por otro lado, las importaciones totales de la región aumentaron un 6.1% en 2025 después de registrar un alza del 3.2% en 2024, en líneas con el repunte de la demanda interna y la evolución del comercio global.

En cuanto a los precios de las principales materias primas, el café se encareció en un 49.9% entre enero y noviembre del 2025 respecto al mismo período del año anterior, mientras que el precio de la soja registró una caída interanual del 6.7% y el correspondiente al oro aumentó un 42.2%.

El informe apunta que la región necesita impulsar reformas y atraer inversiones para que sus economías sean más productivas y competitivas en los mercados internacionales.

En concreto, los autores del documento recomiendan a estos países a reducir los costes de comercio y a apoyar las exportaciones e inversión para que el comercio internacional continúe siendo un motor importante del crecimiento.

Todas las regiones registraron incrementos en las exportaciones, si bien de forma dispar. El Caribe fue la zona con mayor crecimiento, con un repunte el 14.6%, seguido de Centroamérica (11.5%), Mesoamérica (7.2%) y Sudamérica.

Por países, Surinam lideró el crecimiento de exportaciones con un aumento del 70.4%. Le sigue Panamá (44.9%), Perú (20%), Guyana (18.3%) y Costa Rica (15.3%), En paralelo, las exportaciones de Argentina descendieron un 8.1% el año pasado, las de Brasil apenas aumentaron un 1.8% y las de Colombia se incrementaron en un 1.7%.

"En un contexto desafiante a nivel global, el desempeño reciente de las exportaciones de América Latina y el Caribe se caracterizó por una notable resiliencia", apuntó el economista principal del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID y coordinador del informe, Paolo Giordano.