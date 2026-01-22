Directores Banco Mundial visitan el país para hablar de reformas que impulsan empleos e inclusión

Una delegación de directores ejecutivos del Grupo Banco Mundial visitó esta semana la República Dominicana para conocer los avances del país en el crecimiento liderado por el sector privado, el desarrollo del capital humano y la inclusión financiera.

Representando a 55 países y al 30% de la Junta del Grupo Banco Mundial, la delegación se reunió con líderes del sector público y privado para dialogar sobre la experiencia de la República Dominicana en la creación de un entorno propicio para la inversión, la generación de empleos de calidad y el avance de la inclusión—en especial para jóvenes y mujeres—al tiempo que se abordan la informalidad, el desarrollo de habilidades, la productividad y la resiliencia frente a los choques climáticos y externos.

La República Dominicana está avanzando en políticas para traducir el sólido desempeño económico en oportunidades de empleo más inclusivas y sostenibles, con un enfoque en la inclusión financiera, el capital humano y el crecimiento liderado por el sector privado. “Estas prioridades son motores clave del crecimiento y la creación de empleo, y su éxito depende de una estrecha colaboración entre los sectores público y privado,” señaló el director ejecutivo anfitrión de la delegación, Marcos Chiliatto, quien expresó su agradecimiento por el apoyo del Grupo Banco Mundial al país.

La portavoz de la delegación, Diana Alarcón, destacó que la República Dominicana demuestra cómo la estabilidad macroeconómica, un entorno favorable a los negocios y reformas focalizadas—combinadas con acceso financiero e inclusión social—pueden crear oportunidades reales para un crecimiento sostenible e inclusivo. Esta visita nos permite no solo apoyar estos esfuerzos, sino también llevar las lecciones del país al escenario global, donde muchas economías enfrentan desafíos similares”.

La misión fue liderada por el director ejecutivo anfitrión, Marcos Chiliatto (Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Panamá, Filipinas, Surinam, Trinidad y Tobago), e incluyó a los directores ejecutivos: Abdelhak Bedjaoui (Argelia, Ghana, República Islámica de Irán, Libia, Marruecos, Pakistán, Túnez), Naoya Jinda (Japón) y Sigrún Rawet (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia).

Fueron acompañados por los Directores Ejecutivos Alternos, Paul Bonmartin (Francia), Diana Alarcón (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, España) y Lonkhululeko Magagula (Botsuana, Burundi, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Gambia, Kenia, Lesoto, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Ruanda, Seychelles, Sierra Leona, República Federal de Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabue); el asesor Julio Díaz (República Dominicana); y los representantes de la Secretaría Corporativa, Dominique Bichara y Karl Bach. Los participantes del equipo regional y de país incluyeron a Juan Pablo Uribe, Elizabeth Ann Marcano, Joelle Dehasse, Ronke Ogunsulire, Carolina Rendón, Carmen Amaro Bergés, Faxharah Ramírez y Frida Ruiz.

La delegación continuará su gira regional con visitas al Caribe.