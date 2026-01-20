Anuncian convocatorias por más de RD$40 millones para modernizar sistemas de riego

Con una inversión de RD$42,400,000, la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) anunció la apertura de dos nuevas convocatorias dirigidas a agricultores y nacionales para apoyar la modernización de los sistemas de riego y el uso eficiente del agua en el sector agropecuario.

El programa, denominado Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotosir), cuenta con el apoyo del Banco Agrícola; incorpora sus convocatorias al programa Bagri-Riego para fortalecer "la primera política pública sistemática enfocada en resolver los problemas de desperdicio de agua en los gremios agrícolas", afirmó Steven Baldera, coordinador general de proyectos del Banco Agrícola.

En sus palabras, manifestó que Bagri-Riego logró transformar la forma en cómo se otorgan los préstamos enfocados al desarrollo de la agricultura, asegurando que los recursos otorgados no tengan pérdidas en su realización.

El acto de inauguración de este programa también contó con el apoyo del presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, quien resaltó la importancia de estas iniciativas que buscan modernizar y tecnificar el uso de agua de riego.

"La agricultura que nos garantiza producción es aquella que tiene agua para asegurar esos cultivos o esas actividades agropecuarias", sostuvo con la proyección de alcanzar la mayor cantidad de sistemas de riego en el país.

Sobre las convocatorias

La inauguración de estas dos nuevas convocatorias contempla apoyos financieros en apoyo al sector agropecuario nacional y de la región norte del país.

La primera está dirigida a proyectos grandes a nivel nacional, con un monto disponible de RD$26,500,000, y la segunda se enfoca en proyectos medianos para la región Norte con 15,900,000.

El director de la TNR, Claudio Caamaño, resaltó los beneficios de estas convocatorias, manifestando que se busca impactar alrededor de 8,400 tareas a nivel nacional y en la región Norte unas 3,300.

Administrador del Banco Agrícola defiende su gestión y dice presentan faltantes desde el 2012 Lea también

Los sistemas de riego seleccionados recibirán incentivos del 25% de su valor en los proyectos que abarcarán de 500 a 2,000 tareas, mientras que los medianos de 100 a 500 recibirán bonificaciones de hasta un 35%.

Las convocatorias estarán abierta hasta el lunes 20 de abril, pero en la región Norte finalizará el 23 de marzo. Ambas concluirán a las 4:00 de la tarde.