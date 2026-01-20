Banco Mundial destaca “estabilidad y crecimiento sostenido” de República Dominicana

Los representantes del Banco Mundial destacaron la “estabilidad y el crecimiento sostenido” de la economía dominicana durante los últimos años.

La valoración de la delegación del Directorio del Banco Mundial, se realizó tras una reunión con el presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional, donde también resaltaron el desempeño social de la República Dominicana.

Los representantes del organismo multilateral abordaron temas relacionados con la agenda de desarrollo del país, así como los programas y proyectos que el Banco Mundial impulsa en áreas estratégicas para el crecimiento económico, la inclusión social y el fortalecimiento institucional.

Al finalizar la reunión, Diana Alarcón, representante del Directorio del Banco Mundial, explicó que la delegación, que representa cerca de una tercera parte de los países miembros de la institución, recorrió distintos proyectos financiados y apoyados por el Banco Mundial, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y resultados.

Alarcón calificó como “muy impresionante” el trabajo realizado por el Gobierno dominicano para mantener la estabilidad macroeconómica y política, al tiempo que destacó los esfuerzos orientados a sostener el crecimiento económico con reducción de la pobreza y aumento de los salarios.

Señaló, además, que existen importantes oportunidades para continuar fortaleciendo la cooperación del Banco Mundial con el país, tanto en programas sociales como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y al sector privado, especialmente en áreas como turismo, energía y banca comercial.

De su lado, Marcos Chiliatto, también representante del Directorio del Banco Mundial, subrayó que la República Dominicana ha logrado mantener un nivel de crecimiento superior al 5% durante los últimos 30 años, una hazaña que, aseguró, han alcanzado muy pocos países a nivel mundial. Indicó que este crecimiento ha sido clave para la reducción de la pobreza.

Chiliatto valoró igualmente los avances del país en indicadores sociales, como la reducción del hambre a niveles mínimos históricos, en coordinación con organismos como la FAO, y el fortalecimiento de políticas de empleo y capacitación laboral, incluyendo programas apoyados por el Banco Mundial como Súperate.

El mismo añadió que los principales retos hacia adelante están vinculados al aumento de la productividad, mediante mejoras en infraestructura, educación, energía, puertos y sistemas de comunicación, para recuperar las tasas históricas de crecimiento de entre 4% y 5%, consideradas referentes en la región.

El reconocimiento del Banco Mundial llega en medio de críticas de la oposición con relación a la malversación de los fondos económicos del Estado.



En el encuentro, que marcó la culminación de una misión técnica realizada al país, el mandatario estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Delegación

La delegación del Banco Mundial estuvo encabezada por Abdelhak Bedjaoui, director ejecutivo, junto a Naoya Jinda, directora ejecutiva para Japón y Sigrún Rawet, directora ejecutiva. Asimismo, participaron Paul Bonmartin y Lonkhululeko Magagula, directores ejecutivos suplentes.

También formaron parte de la reunión Julio Díaz, asesor del director ejecutivo por la República Dominicana; Elizabeth Ann Marcano, directora de División de la Corporación Financiera Internacional (IFC); Ronke Ogunsulire, gerente nacional de IFC; y Carolina Rendón, representante residente del Banco Mundial en el país. La delegación estuvo acompañada además por la señora María Hermann.