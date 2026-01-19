Piden investigación para evaluar si todos los agricultores fueron compensados por daños de Melissa

El daño ocasionado por Melissa tras su paso por República Dominicana como tormenta, a finales de octubre de 2025, sigue resonando en el sector agropecuario debido a las pérdidas de sus cosechas y la compensación recibida del Ministerio de Agricultura.

Aun cuando por disposición del presidente Luis Abinader, y en su momento encabezado por el exministro de Agricultura, Limber Cruz, se inició la entrega de ayudas económicas a los agropecuarios afectados en provincias como Peravia y San José de Ocoa, no se ha especificado si todos los afectados recibieron el pago anunciado ni el daño exacto que el fenómeno tropical causó en el sector.

Este aporte fue corroborado por el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), Víctor Hugo Hernández, quien al mismo tiempo explicó que desde un principio la evaluación realizada por Agricultura era “precipitada porque apenas estaba ocurriendo la llovizna, la lluvia y no había tiempo para hacer una evaluación tan rápida de los daños”.

Aunque no pudo afirmar si todos los agricultores fueron recompensados o no por el efecto de Melissa en sus cosechas, sostuvo que la entrega de estos recursos siempre suele ser un proceso y considera que los organismos estatales competentes deben realizar una investigación para validar si la ayuda fue recibida en su totalidad o si aún quedan afectados pendientes.

“¿A quién se le dio?” “¿Cuándo se le dio?” “¿Qué se le dio?” “¿Cuál fue el daño?”, explicó que deberían ser las preguntas a contestar, pues desde un principio la ANPA argumentó que los daños causados no eran tan cuantiosos “y de repente salen cifras astronómicas”.

Pese a todo, Hugo Hernández aclaró que no supone un mal manejo en los fondos dispuestos para el sector porque, para él, el hecho de que se retrase una ayuda económica no es sinónimo de su malversación y aseguró que el mismo jefe de Estado le da seguimiento al proceso.

“Yo de por sí no puedo suponer ni denunciar ni decir que ese dinero se ha mal manejado. Puede que haya retraso y esos retrasos son previsibles porque hasta por una cédula, por un número de una cédula, se retrase una ayuda”, justificó.

Mientras tanto, algunos productores cuestionaron los criterios utilizados para la distribución de los fondos y aunque confirmaron la entrega de estos al mismo tiempo reclamaron por una evaluación más justa y real advirtiendo que los montos no compensaba las pérdidas registradas.

Ministro de Agricultura

En ese tenor, Hernández añadió que el recién nombrado ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aún no convoca a la ANPA a una reunión para discutir los temas relevantes del sector, pese a su interés expuesto públicamente en su juramentación.

A pesar de reconocer su reciente designación en el cargo, las inquietudes y demandas de la asociación llevan tiempo sin ser tomadas en cuenta y lamentó que los agrónomos no estén dentro de su agenda pública como prioridad.

“Con nosotros no ha hecho ningún contacto, excepto el primer día que nos invitó a su toma de posesión. Pero luego hicimos una rueda de prensa donde le pedimos públicamente lo de la reunión y esta es la fecha que no nos ha respondido”, lamentó.