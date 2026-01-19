Economistas consideran que proyecciones del Banco Mundial no responden al panorama nacional

En su más reciente informe sobre Perspectivas Económicas Globales, el Banco Mundial proyecta que la economía en América Latina y el Caribe experimentará en este 2026 un crecimiento de hasta un 2.3% y República Dominicana se impondría con una mayor expansión dentro de la región para este período.

Según la referencia, la proyección para el país es de un 4.5% en el Producto Interno Bruto (PIB), superando con creces a países como Costa Rica (3,6), Guatemala (3,7), Panamá (4,1) y Argentina (4,0), exceptuando a Guyana (19,6) por su actual auge petrolero. El informe también explica que este crecimiento es impulsado por el turismo y los servicios conexos.

No obstante, diversos expertos en el área aclararon que este vaticinio en el sector económico no es más que una perspectiva económica en el mercado y no se ha considerado las eventualidades que puedan desarrollarse durante el año.

“Proyecciones no son realidades”, indicó el economista Daris Javier Cuevas, quien relató que antes de sacar conclusiones primero hay que ver el desempeño del lapso, pues para el 2025 esta misma organización internacional, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), habían proyectado un 4.75% de crecimiento para el país, pero el resultado fue alrededor del 2%.

Sugirió que el optimismo en estas informaciones resulta fundamental para no caer en la desesperanza e incertidumbre respecto al panorama mundial, mas señaló que el Banco Mundial menciona que las tensiones que se producen en el comercio internacional, como la aplicación de aranceles, incidirán en el país, incrementándose según pase el tiempo.

Un punto que resaltó como clave en los datos.

“Entonces habría que ver qué tanta capacidad de incidencia tendría eso que afecta a esta economía para uno dar por hecho que se pueda alcanzar ese nivel de crecimiento que ellos están planteándose. Repito, son proyecciones, no datos concretos o realidades concretas”, argumentó.

Asimismo, el también economista y consultor financiero Jesús Giraldo Martínez, mencionó que el entorno internacional está marcado por mucha incertidumbre, con una desaceleración del comercio, tensiones geopolíticas persistentes y condiciones financieras aún restrictivas que no dan la suficiente credibilidad a que la economía dominicana pueda crecer un 4.5 % en 2026, cuando en 2025 fue mucho menos de lo planteado.

“Las economías no aceleran casi dos puntos porcentuales de un año a otro sin un shock positivo claro, y hoy no se vislumbran motores externos o internos con la fuerza suficiente para justificar ese salto. Por el contrario, la moderación del crédito, la normalización del turismo y una demanda interna más contenida apuntan a un crecimiento más cercano a un 3.0%”, sostuvo.

A su juicio, apostar por un crecimiento tan elevado implica subestimar los riesgos relevantes como una inversión privada todavía cautelosa, restricciones fiscales que limitan el impulso del gasto público y una apreciación real del tipo de cambio que resta competitividad externa.

Recomendaciones

Según lo descrito, Javier Cuevas aconsejó a las autoridades económicas inculcar el factor confianza, credibilidad en la política pública y apostar permanentemente a la estabilidad macroeconómica, siendo esta última muy importante para lograr un crecimiento económico sostenible que traiga consigo menor inflación, tasas de interés más bajas y mayor bienestar social para la población.