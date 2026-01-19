BPD revela que participa como un jugador importante el desarrollo de Pedernales

El desarrollo turístico del Suroeste, un destino paradisíaco que abarca la región Enriquillo como el cuarto polo de naturaleza, ecológico, cultural e histórico, especialmente en la zona de Cabo Rojo, Pedernales, se acerca a su avance.

Este lunes, el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, adelantó que forma parte como uno de los cinco jugadores del sector privado que está trabajando con las autoridades en ese desarrollo.

Paniagua dijo que entre este miércoles y jueves se darán todos los detalles sobre este polo, cuyo desarrollo será avanzado mediante APP (Alianzas Público-Privadas) en la construcción de carreteras, aeropuertos, puertos, hoteles, y en oferta complementaria en sentido general.

Atendiendo a una pregunta de esta editora, el presidente ejecutivo del Popular recordó que este año serán abiertos tres de los hoteles que se construyen en Cabo Rojo y están muy avanzadas las gestiones de un terreno para la instalación de una sucursal en la provincia de Pedernales.

Destacó que el BPD tiene más de tres décadas liderando el sector turístico y mantiene ese compromiso con el país, por lo que van a hacer un jugador importante en ese esfuerzo.

Respecto al turismo inclusivo y al señalamiento de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en sus estudios, de que una de las trabas que tiene el desarrollo turístico de la zona Suroeste es la infraestructura vial, el ejecutivo del Banco Popular Dominicano dijo que sin conectividad realmente se hace muy díficil lograr algo y, más importante aún con el sector turístico.

"Si no hay conectividad es difícil que los turistas lleguen", pero obviamente estamos hablando de 'un desarrollo holístico' de la zona", señaló.

Recalcó que no se trata de solamente construir un hotel en Cabo Rojo, si no hay un aeropuerto, ni una carretera que permita esa conectividad fácil, el destino no va a tener éxito. Señaló que Punta Cana y Bavaro al principio tuvieron sus retos porque la conectividad no era tan fácil y fue evolucionando y fueron llegando las inversiones necesarias.

"Esto es algo holistico, es una alianza del sector público-sector privado, que contempla obviamente carreteras, aeropuertos, el puerto, la zona de hoteles, la oferta complementaria, en sentido general". También dijo que están viendo una sucursal en Miches, porque están comprometidos con el desarrollo en sentido general.