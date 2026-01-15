Empresarios dominicanos invierten en proyectos mineros

Inversionistas locales están incursionando en las exploraciones de recursos metálicos como el oro, plata y cobre en tres proyectos: En Romero, Candelones-Neita y en Genjibre (Precipitate).

Se estima que esas inversiones van por los 50 millones de dólares canadienses.

El 16 de diciembre de 2025), GoldQuest Mining Corp. anunció en Vancouver, Canadá, su intención de colocar sin intermediarios, hasta 24.793.399 unidades de la compañía a un precio de 1.21 dólares por unidad, para obtener un beneficio bruto total de hasta aproximadamente $30 millones canadienses, mediante la “colocación privada”.

De acuerdo con una publicación de la compañía, Luis Santana, director ejecutivo de GoldQuest, dijo que el financiamiento fortalece el balance y brinda a la compañía la flexibilidad para avanzar en las actividades de exploración y desarrollo inicial en República Dominicana.

“Nos motiva especialmente la participación de un nuevo inversionista institucional, junto con el apoyo continuo de inversionistas institucionales dominicanos establecidos. Su participación refleja la alineación a largo plazo con la estrategia de GoldQuest y la confianza en la calidad de nuestros activos y en nuestro enfoque disciplinado para avanzar el proyecto”, agregó.

La participación de uno de los mayores inversionistas institucionales dominicanos, junto con el apoyo continuo de los inversionistas institucionales locales existentes, representa un elemento estratégico importante de este financiamiento.

De acuerdo con la publicación, estos inversionistas tienen con una larga trayectoria en el mercado financiero dominicano y aportan capital a largo plazo, conocimiento del mercado local y una sólida comprensión del entorno regulatorio y operativo de República Dominicana.

De igual modo, indica que su participación continua respalda los objetivos estratégicos a largo plazo de la compañía y contribuye a una base accionaria estable y bien coordinada a medida que GoldQuest avanza en sus actividades de exploración y desarrollo en República Dominicana.

Asimismo, la compañía prevé utilizar los fondos de la colocación privada para las actividades iniciales de desarrollo del proyecto Romero, la expansión de la perforación exploratoria en terrenos no explotados y fines corporativos generales.

Unigold

Unigold anunció también que cerró una colocación privada sin intermediarios por 1.568.000 dólares canadienses, según publicó la compañía en su portal y anunció en Toronto.

La colocación privada sin intermediarios de 19.600.000 unidades de la compañía a un precio de 0.08 dólares por unidad, con un producto bruto de 1.568.0000 dólares como oferta.

Indica que los fondos de la oferta se utilizarán para financiar la tramitación continua de permisos y el desarrollo de la Compañía en su concesión Neita Sur, en República Dominicana, y para capital de trabajo.

Además, precisa que la oferta está sujeta a la aceptación final de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).

Precipitate Gold

Precipitate anunció el cierre de su colocación privada sin intermediarios de 58.950.000 unidades de la compañía a un precio de 0.11 dólares por un total de 6.484.500 dólares.

La compañía anunció que la participación en la oferta estuvo liderada por destacados inversionistas dominicanos estratégicos, entre ellos Guess Investments Ltd., uno de los mayores inversionistas institucionales de RD, junto con otros líderes reconocidos de las comunidades empresarial y de inversión del país.

Jeffrey Wilson, presidente y director ejecutivo, dijo estar complacido de cerrar la importante operación de financiamiento, y dio la bienvenida a importantes nuevos socios institucionales dominicanos que se alinean con la gerencia en la búsqueda continua de nuevos descubrimientos minerales en República Dominicana.