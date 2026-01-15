Comerciantes califican de "desproporcional" la promulgación de Ley de Residuos Sólidos

"Desproporcional" y "lesiva" fueron los adjetivos que utilizó el Consejo Nacional de Comercio en Provisiones (CNCP) para expresar su posición de rechazo a la reciente promulgación de la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos .

“Su implementación traerá más que beneficios caos y mayor grado de informalidad solo para un beneficio, una minoría, sin lograr los impactos ambientales y sociales que debe tener por objeto toda ley de esta naturaleza”, señaló Jorgue Jerez, presidente del consejo.

Aprobada el 15 de diciembre del 2025, esta normativa ha generado en el sector comerciante preocupación y disgusto ante la consideración de que las micro, pequeñas y medianas empresas estarán desprotegidas con su aplicación, sosteniendo que no es equitativa para la generación de desechos sólidos y responde ao que catalogan como una injusticia.

Con un llamado de atención al presidente Luis Abinader, el CNCP enumeró los principales contras que a su juicio la norma trae consigo, como los pagos obligatorios fijos o la escala contributiva obligatoria, exponiendo que viola los principios fundamentales en el sector de las mipymes y rompe todo tipo de equilibrio establecido en el comercio al no cobrar a las empresas que más desechos generan sólidos.

“Las pyme y las mipymes están de luto hoy […] Es una pequeña reforma fiscal que está por encima del 1.5 y por eso es que queremos hacerle un llamado de atención al gobierno, que recapacite”, alertó Mariano Castillo, secretario general del órgano asesor, con el temor latente de que estos negocios desaparezcan y cambien de estatus, trayendo consigo una ola de desempleos en el país.

Esta posición de rechazo es similar a la demostrada en varias ocasiones por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), quienes en días anteriores amenazaron con recurrir a un paro general de 48 horas en marzo si esta no era aprobada en febrero por el Congreso Nacional .

De su lado, aunque el descontento y la preocupación son evidentes en este consejo, señalaron mantener una posición menos radical e incitan a un ambiente de paz y abierto al diálogo con la institución legislativa para disponer de alternativas que beneficien a todos los involucrados en la normativa.

Entre ellas mencionan modificar la proporcionalidad de las contribuciones basada en porcentaje “justo y razonable”, no mayor de 0.2%, clasificar las empresas por grados de contaminación, incluir un representante de las mipymes y otro del comercio en la Administración del Fideicomiso, abrir un debate con algunas entidades estatales y los sectores involucrados para analizar los efectos y modificaciones que se puedan realizar a la ley.

Con estas sugerencias, pretenden corregir la disposición y “elaborar una ley más justa y equilibrada de residuos sólidos”, evitando el caos y la informalidad que entienden que se puede apoderar de las mipymes y el sector comercio.