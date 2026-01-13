ADETI elige a Andrés Marranzini Grullón como su nuevo presidente mediante asamblea general ordinaria

La Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) seleccionó a su nuevo presidente para el período 2026-2028. El mismo será el empresario Andrés Marranzini Grullón, representante del Fideicomiso Punta Bergatín.

Esta nueva directiva está integrada por Claudia Henríquez de Cap Cana, Yudith Castillo de Grupo Puntacana, Juan Velázquez de Costasur / Casa de Campo, y Laura Troncoso de Playa Grande Golf & Ocean Club, quienes ocuparán cargos de vicepresidentes. Mientras, Cruz Apestegui de Rincón Bay, y Tania Ramírez de Terra RD Partners (gestora de activos de INICIA), asumirán el rol de secretario y tesorera.

Los vocales estará conformado por: Willian Phelan de Tropicalia, Luis Enrique Fajardo de Grupo Velutini, Jesús Durán de Playa Nueva Romana, Luis José Asilis de Metro Country Club, Ángel Pérez de Club Hemingway, Abraham Amín Selman de Green One Playa Dorada, Eduardo Hermana de Cana Rock y Francisco Gómez de Kaynoa. Siendo Michael Lugo quien continuará desempeñándose como Director Ejecutivo.

Durante la Asamblea, la ADETI renovó su contrato con la promoción y desarrollo del turismo inmobiliario en República Dominicana como componente esencial de la diversificación del turismo nacional, que se enfoca en destacar la confianza y la seguridad jurídica que ofrecemos como país.

Andrés Marranzi, recién electo presidente de la ADETI, agradeció por el voto de confianza al expresar su propósito de representar el sector desde el fortalecimiento y soporte institucional, la creación de sinergias estratégicas entre sectores, y el compromiso de apoyar la captación de nuevas inversiones que garanticen una robusta participación en la economía y desarrollo del país.

Andrés Marranzini

Andrés Marranzini Grullón tiene una destacada colaboración en la industria turística, allí ha fungido como pasado vicepresidente de Asonahores, y es actualmente el Director Ejecutivo del Proyecto Punta Bergantín; así también, en diversos consejos como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Formación Técnico Profesional, INFOTEP, en representación del sector empresarial; representante del sector turístico ante la Junta de Aviación Civil, y colaborador estratégico de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, ADR, entre otros.