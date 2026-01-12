Gobierno destruye millones de medicamentos, clerén y tabaco ilícitos

El Gobierno incineró 24,633,579 unidades de mercancías ilícitas incautadas en diversos operativos realizados en todo el país.

Durante la jornada se destruyeron 16,983,993 unidades de medicamentos, 17,143 unidades de estimulantes sexuales, 38,983 botellas de alcohol, 1,578 litros de clerén y 7,591,882 unidades de tabacos, decomisados en operativos coordinados por la Mesa de Ilícitos.

Durante el acto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, destacó que esta acción constituye un mensaje contundente contra el contrabando y el comercio ilícito.

“Cada unidad que destruimos es un espacio de mercado que recupera el empresario honesto, quien paga sus impuestos y genera empleos dignos”, afirmó.

De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, reiteró el compromiso del Ministerio de Defensa en la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento de las instituciones que operan en la frontera y en todo el territorio nacional, como el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo Especializado de Control de Combustible (Ceccom), así como la colaboración constante entre estas para combatir el comercio ilícito.

En representación de la Procuraduría General de la República, Jonathan Baro Gutierrez, encargado de la Unidad de Propiedad Intelectual, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir el comercio ilegal y proteger la propiedad intelectual en el país.

“Es una muestra de cómo lo hemos hecho cada dos meses, junto a todas las entidades de la Mesa de Ilícitos. El mensaje es que no vamos a permitir los ilícitos y más aquellos que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos”, advirtió.

En los últimos cinco años, la Mesa contra el Comercio Ilícito ha decomisado y destruido más de 177 millones de unidades de mercancías ilícitas (175,477,468), equivalentes a un monto aproximado de 8,500 millones de pesos dominicanos.

La actividad se llevó a cabo en la planta P&D Recycling, ubicada en Quitasueño, municipio de Haina, y contó con la presencia de autoridades civiles y militares, además de representantes de la Embajada de los Estados Unidos.