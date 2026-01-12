Empresas “couriers” aportan más de 4,500 empleos al país

El envío de paquetes al país ha crecido de manera considerable en los últimos cinco años, impulsado por el auge del comercio electrónico, lo que ha propiciado la expansión de las empresas que se dedican a recibir y distribuir los pedidos que llegan desde diferentes plataformas digitales, como Amazon, Temu, Shein, entre otras.

Según el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas Couriers (Asodec), Tomás E. Berrido, en el país existen cerca de 100 empresas de entrega de paquetería con más de 900 sucursales, las cuales aportan más de 3 millones de pesos mensuales, en pagos a la Tesorería de la Seguridad Social, impuestos sobre la renta, ITBIS, AFP, entre otros.

“Nuestro sector opera en nuestro país desde finales de los años 80. En ese momento no existían normativas para este tipo de actividad comercial pero ya empezábamos a ofrecer servicios de transporte expreso y compras por catálogo, ya que en ese tiempo la actividad por internet era nula. Desde ese momento las empresas Courier han tenido un protagonismo fundamental en cada una de las decisiones, acuerdos internacionales y leyes internas que se han firmado, con relación a la regulación del sector”, indicó Berrido en declaraciones al Listín Diario.

Expresó que el crecimiento del despacho expreso “Courier” en el país, ha impactado positivamente a toda la población, y en mayor parte la clase media, estudiantes, trabajadores independientes y micro emprendedores, creando nuevas fuentes de ingresos y generación de trabajo, abriendo el acceso a bienes esenciales y acelerando exponencialmente la economía digital.

Expuso que aunque no existen estadísticas oficiales sobre el impacto positivo que tiene el despacho expreso de paquetes, este servicio ha facilitado el acceso, rápido y expreso, a mercados internacionales de un inventario de mercancías que existe a nivel mundial, lo que ha provocado un incremento acelerado de pequeños y medianos negocios, nuevas fuentes de trabajo, nuevos emprendedores, y el acceso a bienes indispensables para la salud.

“Además de que las empresas courier, conjuntamente con el respaldo de las DGA han sido las empresas que se han encargado de ser las cabezas logísticas de muchas empresas formalmente establecidas en nuestro país, asegurando un servicio logístico y de calidad y expresó, con estadísticas récords en la región”, puntualizó el gremialista.

Agregó que las empresas “Courier” han estado creciendo a un ritmo de un 15% cada año por el empuje y crecimiento del comercio electrónico a nivel global, y las fa anual. En el 2024 no se produjo crecimiento en las empresas nacionales.

Refirió como un desafío latente para el sector que existen empresas “couriers” extranjeras realizando entregas “las cuales no están reportando esta facturación localmente por lo que están libres de todos los impuestos nacionales y esto es una competencia desleal que estamos enfrentando”.

Estadísticas

Entre 2022 y 2023, las empresas de “couriers” movilizaron más de 31.8 millones de paquetes en todo el territorio nacional, impactando la demanda local, superando los US$3,401.6 millones (FOB- puesto en puerto).

Datos del servicio expreso

El volumen de paquetes importados ha pasado de 4 millones en 2014 a aproximadamente 14 millones al cierre de 2023.

Tras la pandemia, el aumento se ha acelerado debido a que 7 de cada 10 adultos dominicanos ya realizan compras en línea.

Se espera que el mercado de comercio electrónico en el país mantenga una tasa de crecimiento anual de entre el 15% y 20% en los próximos años.