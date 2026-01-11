Gobierno recibe apoyo del BID y asesor británico en primer Consejo de Gobierno de 2026

Este domingo, el gobierno dominicano contó con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del asesor británico Francis Maude durante el primer Consejo de Gobierno de este año, celebrado en una jornada extendida de trabajo.

Así lo informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al ofrecer declaraciones en rueda de prensa tras concluir el encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

El Consejo de Ministros se celebró en el Palacio Nacional.

Paliza explicó que el Consejo de Gobierno tuvo como propósito articular y alinear los esfuerzos de todas las instituciones del Estado, así como priorizar los proyectos que serán impulsados durante el 2026, con el objetivo de aumentar el impacto de las políticas públicas en la ciudadanía.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio PalizaJosé Alberto Maldonado

“Tiene como fin articular, alinear todo el esfuerzo gubernamental y donde se están fundamentalmente priorizando los proyectos para este 2026, con el objetivo de maximizar el impacto de las políticas públicas en la vida de la ciudadanía y avanzar de manera concreta en las 10 metas priorizadas de la gestión gubernamental que pusimos en evidencia en el Consejo de Ministros de noviembre en 2025”, dijo.

Indicó que el BID participa a través de sus representantes en el país y de equipos técnicos que se trasladaron desde Washington, aportando soporte técnico y metodológico para la planificación gubernamental.

También informó que el Gobierno recibe asistencia de Francis Maude, exministro del gabinete del entonces primer ministro británico David Cameron entre 2010 y 2015, quien colabora en el diseño de la metodología de trabajo aplicada en este Consejo de Gobierno.

El ministro señaló que la jornada incluye mesas de trabajo organizadas según las prioridades del Gobierno, en las que participan ministros y directores, con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional y superar obstáculos de la gestión diaria.

Este Consejo de Gobierno se produjo en un contexto marcado por cambios importantes en el tren gubernamental.

La reunión llegó en medio de una reconfiguración del gabinete, que ha incluido nuevas designaciones, salidas de funcionarios y rotaciones que el propio Abinader ha definido como “estratégicas”.

“Es normal que se den y que se propicien en el transcurrir de las gestiones gubernamentales”, dijo Paliza.

La reunión estuvo “orientada a elevar los niveles de eficiencia, transparencia y participación social en las acciones priorizadas del Gobierno”, explicó Presidencia más temprano.