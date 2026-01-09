Nuevo director de Aduanas se enfocará en aumentar las recaudaciones y facilitar más el comercio

El nuevo director general de Aduanas (DGA), Nelson Arroyo, aseguró ayer que trabajará en favor del equilibrio presupuestario del país, el incremento de las recaudaciones y facilitar, aún más, el comercio exterior en República Dominicana.

El funcionario, quien fue designado en la posición por el presidente Luis Abinader en virtud del decreto número 3-26, habló tras ser juramentado durante un acto encabezado por el ministro de Hacienda, Magín Díaz.

Arroyo expresó, además, su intención de trabajar en favor del interés del país, el cual dijo está por encima de todo. Exhortó al equipo de colaboradores de la DGA a enfocarse en el trabajo junto a la dirección.

“No quiero ningún tipo de sobresaltos, aquí las cosas las vamos a hacer consensuadas con el mismo Yayo, y vamos a ir haciendo de esta transición, una transición que no sea traumática”, manifestó.

Agradeció al presidente Abinader por la designación y se comprometió a trabajar para el fortalecimiento institucional y la mejora en el sistema de recaudación aduanal.

Arroyo se desempeñó antes como vicepresidente de Seguro Reservas y fue también presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) durante el período 2020–2024.

Es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este y fundador de la firma Arroyo & Asociados. Su trayectoria política incluye su elección como regidor de San Pedro de Macorís en 1998, gobernador civil en el año 2000 y como diputado al Congreso Nacional entre 2006 y 2016.

En ese hemiciclo presidió la comisión de Cámara de Cuentas y fue miembro de la Comisión de Justicia.

Arroyo sustituye en el cargo a Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, quien fue nombrado nuevo ministro de Industria, Comercio y Mipymes.