RD entre los mejores países del Caribe para bucear: aquí te decimos a dónde ir

A muchos no les resulta sorprendente que la República Dominicana figure entre los mejores países del Caribe para practicar buceo, tomando en cuenta que está rodeada por el océano Atlántico al norte y el mar Caribe al sur.

Con esta ubicación geográfica, se amplía de manera significativa el catálogo de atractivos que pueden encontrarse en sus profundidades marinas, ofreciendo una diversidad de escenarios naturales que enriquecen la experiencia de inmersión.

Con el paso del tiempo, el país se ha consolidado como un destino cada vez más atractivo para visitantes interesados en el buceo, quienes buscan apreciar corales, arrecifes, peces tropicales, barcos hundidos y, en casos más extremos, realizar inmersiones en zonas donde es posible nadar con tiburones.

Esta variedad de experiencias ha contribuido a fortalecer la reputación de la República Dominicana dentro del turismo de aventura y naturaleza.

El operador turístico Divers Team incluyó recientemente al país en su listado de destinos predilectos para realizar inmersiones en el Caribe, ubicándolo en la posición número nueve de un total de diez.

En ese ranking figuran destinos como San Andrés, en Colombia; Cozumel, en México; el Blue Hole de Belice; Jardines de la Reina, en Cuba; Bonaire; Gran Caimán; Saba; Roatán, en Honduras; y Bahamas, destacándose la República Dominicana por la diversidad de sus ecosistemas submarinos.

De su lado, la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI, en sus siglas en inglés), considerada la organización de buceo más importante a nivel mundial, resalta en su sitio web que el buceo en República Dominicana es una práctica ideal tanto para principiantes como para buceadores avanzados y fotógrafos submarinos.

La entidad señala que la vida marina incluye tortugas, rayas, morenas, tiburones de arrecife y peces tropicales de colores vibrantes, además de contar con aguas cálidas, buena visibilidad y sitios de fácil acceso.

PADI destaca, además, varios puntos del país como escenarios adecuados para la práctica del buceo, tanto para novatos como para expertos.

Según la organización, las inmersiones en territorio dominicano suelen incluir arrecifes de coral, cuevas submarinas, paredes impresionantes y naufragios históricos, distribuidos en distintas zonas del país que cuentan con múltiples puntos de inmersión.