Estas son las 10 piezas de vehículos más importadas a República Dominicana en 2025

La importación de repuestos automotrices mantuvo un ritmo sostenido en el país durante 2025, impulsada por la alta demanda de mantenimiento y reparación del parque vehicular.

Frenos, amortiguadores y parachoques encabezaron la lista de las diez piezas de vehículos con mayor valor de importación en el país, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Aduanas (DGA).

En respuesta a una solicitud de información realizada por Listín Diario, la DGA informó que entre los repuestos más importados durante el año figuran frenos, amortiguadores, parachoques, defensas, guardafangos, volantes, radiadores, ruedas, cajas de dirección y carrocerías, piezas esenciales para el funcionamiento y la seguridad de los vehículos.

Según el documento oficial, la importación de piezas y partes de vehículos, correspondiente a la partida arancelaria 8708, alcanzó un valor FOB superior a los US$120 millones en los primeros diez meses de 2025, específicamente entre el 1 de enero y el 31 de octubre.

Las cifras, basadas en registros provisionales de la institución hasta octubre de 2025, confirman que China y Estados Unidos se mantuvieron como los principales países de origen de estos repuestos, abasteciendo gran parte de la demanda del mercado dominicano.

Empresas que lideraron la importación de piezas

La gestión de estas importaciones estuvo dominada por empresas con capacidad para manejar grandes volúmenes de repuestos automotrices.

Entre los importadores que aparecen de forma recurrente en varias subpartidas de alto valor, como parachoques (8708.10.00), sistemas de suspensión (8708.80.00) y guarniciones de frenos (8708.30.10), se encuentran principalmente grandes casas automotrices y distribuidores generales.

En este grupo destacan Santo Domingo Motors Company, S. A.; Viamar, S. A.; Magna Motors, S. A.; Delta Comercial, S. A.; y Avelino Abreu, S. A. Estas compañías también lideran categorías de mayor valor, como la subpartida “Los demás” (8708.99.90), que registró importaciones por US$32.4 millones durante 2025, además de rubros específicos como airbags (8708.95.00) y sistemas de dirección (8708.94.10).

Otras empresas que mostraron una participación relevante en la importación de repuestos durante el período analizado incluyen Autocamiones, S. A.; Autozama, S. A. S.; Reid & Compañía, S. A.; y Pueblo Viejo Dominicana Corporation.

Asimismo, figuran importadores especializados como Importadora La Plaza, S. A. S., y U & C Comercial, S. R. L., lo que evidencia que el abastecimiento de repuestos se distribuye tanto entre concesionarios oficiales, que traen piezas para modelos específicos, como entre distribuidores masivos que suplen al mercado general.