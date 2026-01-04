Obras prometidas a construirse con fondos de Aerodom siguen pendientes de comenzar

Más de US$700 millones fueron destinados para la construcción de varias obras en el país, según informó el presidente Luis Abinader en su toma de posesión el pasado febrero de 2024, tras una renegociación del contrato del Estado con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

Lo acordado, equivalente a unos 46,693.8 millones de pesos dominicanos, extendería la concesión de los aeropuertos dominicanos hasta el año 2060, asegurando ingresos superiores a los US$2,000 millones para invertirlos en obras viales claves en el país.

Aunque el 2025 culminó con la realización de algunas de estas promesas como el paso a desnivel en la prolongación 27 de febrero con avenida Isabel Aguiar, asfaltado en sectores como La Caleta, Boca Chica o mejoras en el Aeropuerto de Las Américas ( AILA ), algunas más quedarán pendientes para el 2026 con la promesa de optimizar la infraestructura urbana en el país.

Avenida República de Colombia

El proyecto iniciado contempla una construcción de un túnel que partirá desde la avenida Los Próceres hasta la Jacobo Majluta con el objetivo de reducir el flujo de vehículos pesados en la zona. Aunque en un principio se tenía considerado afectar un tramo del Jardín Botánico Nacional , el gobierno dominicano optó por no tocarlo.

La intervención contempla eliminar 25 cruces de semáforos, construcciones de operaciones de retornos, ampliación de la intersección con la avenida Monumental y un nuevo parque ecológico en Arroyo Hondo.

Los trabajos de ampliación de la avenida República de Colombia tienen el horario de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche de lunes a domingo.ROSA LUNA

Hasta la fecha la obra continúa en marcha sin vislumbrar un plazo de terminación exacto y se estimó una inversión aproximada de 10,000 millones de pesos dominicanos.

Puente levadizo sobre el río Ozama

En fase de diseño, este puente basculante pretende conectar la avenida Francisco Caamaño Deñó con la avenida Malecón en Villa Duarte y sustituir el viejo puente flotante que aún está en servicio y que conecta el Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este .

La inversión pautada es de 50 millones de dólares.

Puente Paralelo al Jacinto Peynado

Promete aliviar el tráfico entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Norte (Villa Mella) para conectar con el Metro de Santo Domigo. Se proyecta ubicarlo sobre el Río Isabela para cubrir el tramo entre la avenida Ortega y Gasset y el Parque Mirador Norte .

Aunque los diseños están listos, medios nacionales sostienen que el proyecto enfrenta trabajos legales además de un contrato precio en evaluación para reconocer el derecho del contratista actual o determinar si se necesita abrir una nueva licitación. Terminado el proceso, la construcción podría tardar más de dos años en finalizar.

Su inversión aproximada es de 56 millones de dólares.

Desnivel en Sabana Perdida

En la avenida Charles de Gaulle con la Carretera La Victoria se pretende cimentar un paso a desnivel para optimizar el flujo vehicular en la zona.

A mediados de octubre el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella , indicó que la fecha de inicio no estaba establecida pero los trabajos comenzarían próximamente sin especificar un plazo exacto. La inversión destinada es de 30 millones de dólares

Unidad traumatológica de San Cristóbal

Por 15 millones de dólares este nuevo centro traumatológico se levanta en el municipio Yaguate y según la página web de presidencia mantiene solo un 20% de su ejecución y su licitación fue en el 2024 con avances adecuados al cronograma.

Túnel expreso Plaza de la Bandera

Un túnel en doble sentido que pasará por la Plaza de la Bandera pretende ser finalizado en menos de un año y medio contando con una inversión de RD$6000 millones. Su fn está destinado a apaciguar el tránsito en la avenida y las aglomeraciones de vehículos en horas pico.

Circunvalación de Los Alcarrizos

Programada para entregar en febrero del próximo año su construcción fue retomada en la renegociación del contrato iniciando en un tramo de tres kilómetros. Cuenta con una inversión de RD$2,719 millones.

Según el Ministerio de Obras Públicas la obra lleva más de un 45% de ejecución con trabajos de limpieza, destronque de árboles, excavaciones y retiro de material si usar. Asimismo, el puente que cruza la carretera de Los Alcarrizos a Santo Domingo Oeste está finalizado.