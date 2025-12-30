Precios del pollo y el cerdo se disparan para vísperas de Año Nuevo

Los últimos días del año quedarán marcados por la queja recurrente de los usuarios ante el alza de los precios en los productos de la canasta básica, con atención especial a las carnes de consumo diario.

Con pocas semanas e incluso días de diferencia en el mes, los precios del pollo y el cerdo mostraron un alza de hasta RD$20 o más, dejando montos por encima de lo habitual y la queja resonante de los usuarios cuando buscan adquirir los productos.

“Subieron demasiado. Yo compré y ni pregunté el precio porque ahora mismo estamos que si preguntamos los precios no compramos nada porque las cosas están a RD$10, pero amanecen a RD$20”, comentó con resignación Hilario Carrasco mientras compraba carne de cerdo en el Merca de Santo Domingo.

A sabiendas de que se mantendría comprando estos productos de la canasta básica, continuó su recorrido en los distintos establecimientos del mercado mientras murmuraba para sí mismo la frase “está todo caro”.

A él se le sumaba el cuantioso flujo de personas que circulaban entre los mercados que, aun con el grito desesperante por el alza de los precios, buscaban abastecerse de los productos necesarios para la última cena del año.

Reporteros de este medio pudieron constatar en los distintos mercados del Gran Santo Domingo que los precios de las carnes como el pollo están entre RD$90 y RD$95, pero para los dos últimos días del año puede llegar a RD$100. Afirmaron que a principios del mes estaba a RD$80.

El cerdo, mientras tanto, se mantiene entre RD$120 y RD$140, pero al igual que el pollo, prevén montos de RD$150. En un principio, este circulaba a RD$110.

No obstante, algunos comerciantes expusieron que, tras la euforia de las festividades, los precios pueden volver a posicionarse más asequibles al bolsillo del dominicano.

Escasez del pollo

A mediados de este mes, la Federación Dominicana de Comerciantes garantizó más de 25 millones de unidades de pollo para responder a la demanda característica de estas fechas y ofrecerla a RD$78 la libra en el interior y en el Gran Santo Domingo a RD$87 la libra y con marcas procesadoras entre RD$95 y RD$100.

Sin embargo, comerciantes en el mercado Nuevo de La Duarte denunciaron desabastecimiento de esta ave en sus establecimientos, provocando una tendencia alcista mayor a la esperada para la época navideña, con montos superiores a lo esperado.

“Ayer no había nada de pollo. Solamente lo tenía yo y la vendí a 100 pesos”, informó el vendedor Junior, seguro de que la ocasión puede volver a repetirse.

Esta denuncia coincide con la realizada por la Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana, quienes alarmaron sobre la existencia de “una crisis mayúscula en la comercialización del pollo en el país en este momento”.

Su presidente, Gilberto Luna, sostuvo en una nota de prensa que el Gobierno y el Ministerio de Agricultura “no pegan una”, pues desde hace varios días hay un gran desabastecimiento de pollo en los mercados, produciendo una fuerte alza en el precio de la libra de pollo con la certeza de que supera los RD$125 en algunas regiones del país.

Indicó que los mercados están desabastecidos, por lo que se prevé que para la cena de Navidad cueste hasta 200 pesos la libra.

“Esto sucede porque es un Gobierno sin planificación, y el Ministerio de Agricultura parece ser una herencia que le dejaron al actual incumbente, que no ha hecho más que destruir el sector agropecuario por su mala gestión, que he sabido por todo el mundo, menos por las autoridades del Palacio Nacional”, destacó Luna en una nota enviada a los medios de comunicación.