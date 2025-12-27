El oro y la plata elevan sus precios a máximos históricos; economistas valoran impacto en el país

El oro, la plata y el cobre mantienen una tendencia al alza al cierre de este 2025, elevado sus precios impulsados por las expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal estadounidense y las tensiones geopolíticas que alimentan la demanda de refugio financiero.

Los precios del oro y de la plata marcaron ayer nuevos máximos históricos. Según datos de Bloomberg, el oro ha tocado los 4,552.70 dólares por onza a las 6:52 de la tarde. La plata logró un nuevo récord al posicionarse en 77.20 dólares por onza.

El oro acumuló una subida del 72% en lo que va de año y la plata, de casi el 170%. En ambos casos, se trata de su mejor ejercicio desde 1979, cuando el oro subió un 126% y la plata un 435%, según apunta una publicación del portal de Investing.com.

El cobre también marcó récord en Shanghái-China, ubicándose al cierre de este viernes en 583.95 dólares estadounidense por libra, un incremento de 4.7%. En la primera mitad de 2025, los precios del cobre en los tres principales mercados (LME, COMEX y SHFE) mostraron una tendencia alcista.

Impacto en RD

Economistas dominicanos valoraron como positivo el alza de los metales para la economía dominicana, indicando que la exportación de oro y plata constituyen fuentes que sostienen la generación de divisas y contribuyen al sostenimiento de las finanzas públicas.

El decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco Cruz, señaló que a los precios internacionales actuales del oro y la plata, las exportaciones de oro estarían en alrededor de los 2,400 millones de dólares, equivalente a un incremento del 64% con respecto al 2024. Y las recaudaciones por impuesto al oro y plata estarían en la vecindad de los RD$32,000 millones (Renta Neta de Fundición +Impuesto sobre la Renta+Participación en Utilidades Netas + Impuesto Mínimo Anual).

Expuso que estas cifras muestran que el oro y la plata son fundamentales para añadir resiliencia a la economía dominicana, sosteniendo la entrada de divisas, fortaleciendo las reservas internacionales, y contribuyendo a reducir la volatilidad del tipo de cambio, especialmente en un país con alta dependencia de las importaciones.

En tanto, el economista Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales (CREES), refirió que este comportamiento al alza de los metales tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos de que los bancos centrales del mundo sigan ampliado sus ofertas monetarias (su liquidez), mientras los gobiernos sigan incrementando la deuda pública, lo que se puede traducir en inflación, pérdida del valor de las monedas. “Qué son el oro y la plata dos instrumentos de refugio para mantener el valor de la moneda”, aseguró Collado Di Franco.

Agregó que los beneficios para el país vendrán por las exportaciones de oro, pues indicó que el país exporta poco volumen de plata y con esto dijo que se debe tener cuidado con la plata porque es más volátil que el oro.

Reducción del déficit

Para el economista Henri Hebrard, el comportamiento del oro y la plata al alza tendrá dos tipos de impactos positivos en la economía dominicana, uno que se reflejará en un incremento significativo de las exportaciones, y por ende, en la reducción del déficit de la balanza comercial, y otro en un aumento de las recaudaciones en unos US$38.15 millones en 2026.

“Son US$76.3 millones adicionales en exportaciones lo que incrementaría las recaudaciones en unos US$38.15 millones en 2026 por el concepto de la plata, que son un poco más de RD$2,400 millones adicionales en el año”, expuso Hebrard al Listín Diario.

Dijo que la subida de la plata dispara el valor de sus exportaciones desde la mina de Pueblo Viejo en Cotuí. Hasta septiembre del 2025 se exportaron onzas de plata por un valor de US$45.6 millones, o sea 23.2% por encima de los US$37 millones exportados en 2024.

Henri Hebrard

El economista señaló que la relación volumen de oro y volumen de plata es prácticamente de 3 por 1 a favor de la plata; se proyecta que para 2026 se pueda producir por lo menos 650 mil onzas de oro, esto equivaldría a una producción de unas 1,950 mil onzas de plata que si se venderían al precio de hoy (US$78/onza) se pudiese proyectar un valor récord de unos US$152 millones, tres veces más que el valor exportado en 2024.