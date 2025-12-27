Solo el 30.71% ha renovado su marbete al cierre del 2025

A un mes y cinco días de que concluya el plazo para la renovación del marbete, aún falta cerca del 70% del parque vehicular hábil por hacerlo, según datos ofrecidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

En total, 641,045 renovaciones (30.71%) han sido computadas en el registro del permiso de circulación en la autoridad tributaria, lo que suma un total recaudado de RD$1,106,493,000, faltando a este viernes 26 de diciembre 2025, un millón 445,711 vehículos de los 2,086,756 hábiles para el proceso 2025-2026, la cual contempla una recaudación estimada de RD$3,433,806,000.00

Vía internet, a través de la página web y de la aplicación DGII móvil, han renovado 85,735 propietarios/as de vehículos de motor, para una recaudación de RD$161,364,000, una facilidad que estará habilitada hasta el 18 de enero del 2026.

Mediante los puntos de la DGII se han computados 25,611 renovaciones y un total recaudado de RD$58,542,000.

En los agentes autorizados por la DGII (47 entidades financieras con 856 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional), se registraron 529,699 renovaciones con un valor recaudado de RD$886,587,000.

Como es costumbre en República Dominicana, muchos propietarios de vehículos dejan para los últimos días el pago de este impuesto, creando caos con largas filas en las entidades bancarias y punto habilitados por la DGII para este proceso iniciado el 21 de octubre de este año.

Apertura del proceso

A mediados de octubre, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció el inicio del periodo de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2025-2026, para 2,086,756 vehículos hábiles y una recaudación estimada de RD$3,433,806,000.00.

El costo de la expedición del marbete permanecen invariables con relación a periodos anteriores, siendo RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el 2020 y RD$3,000.00 para los vehículos fabricados del 2021 (inclusive), en adelante.

La DGII indicó en una nota, al inicio del proceso, que se podría renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde el inicio del periodo y hasta el domingo 18 de enero de 2026.

También expuso que estarán disponibles 47 entidades financieras, con 856 sucursales, así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el sábado 31 de enero de 2026.

Para realizar la renovación en cualquiera modalidad (virtual o presencial) es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo, actualizada, legible y en buen estado.

Sanciones por renovar tarde

Las sanciones por no renovar en el plazo establecido son las siguientes: RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2026. RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2024-2025 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa). Y RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2023-2024 y años anteriores.