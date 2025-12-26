Sistemas de pagos se incrementan con rapidez en la región

La Federación Latinoamericana de Bancos-Felaban, destaca el crecimiento de los sistemas de pagos en la región en su último informe sobre el comportamiento de los bancos.

El informe revela que el acceso a cuentas bancarias ha aumentado considerablemente en América Latina, alcanzando un 69.7% de adultos mayores de 15 años en 2024, frente al 39.1% en 2011. Señala que el uso de dinero móvil se ha incrementado, con un 37% de la población utilizando cuentas móviles para pagos en línea.

Con la creciente digitalización y el aumento en la adopción de teléfonos móviles, se espera que la región siga avanzando en la digitalización de pagos, indica el XI Informe: La inclusión financiera, los sistemas de pago siguen en su proceso de mutación. Procesos, retos y alcances en América Latina.

Precisa que el uso de efectivo sigue siendo relevante en ciertas áreas, especialmente en economías con menor acceso a tecnología. No obstante, se prevé que los sistemas de pagos rápidos continúen ganando terreno, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente al efectivo tradicional.

Según el portal Statista en 2016 en la región existían 3,600 millones de teléfonos inteligentes (smartphones), mientras que en el año 2026, se calcula que el 91% de la población mundial tendrán un dispositivo de esta naturaleza.

En el año 2011 una persona pasaba en promedio 32 minutos en internet, lo cual contrasta con los 143 minutos que pasa un consumidor en internet al día. Adicionalmente, durante la última década y media aparecieron en el mundo financiero las empresas Fintech, las Bigtech y otros nuevos actores.

“En ese tiempo podemos decir que el mundo escuchó hablar del dinero móvil de la firma M Pesa en Kenia, hasta la aparición del mundo Fintech, las finanzas descentralizadas, la convergencia de la banca por internet, a la banca móvil y digital. De una situación en que se crearon muchas billeteras móviles (E Wallets) a una donde en especial en los mercados emergentes se dieron sistemas de pagos, liderados por autoridades monetarias, son muchos los eventos que han dado lugar a cambios”. indica.

Desafíos y Oportunidades

Aunque los FPS- Sistemas de Pagos Rápidos - han demostrado ser efectivos para aumentar la inclusión financiera, también presentan riesgos asociados a la ciberseguridad y la liquidez. Las instituciones financieras deben adaptarse rápidamente a estos nuevos desafíos, fortaleciendo sus capacidades para prevenir fraudes y garantizar la estabilidad del sistema.

Dignited (portal especializado en el tema) muestran que el mundo de los pagos digitales podría aumentar el PIB de los mercados emergentes en 3.7 trillones de dólares (en inglés) creando cerca de 95 millones de empleos nuevos. Esto sin mencionar el crecimiento de APPs (aplicaciones), billeteras digitales, criptoactivos y la influencia que esto puede tener a temas como el llamado internet de las cosas.

Otros hablan del potencial que la convergencia digital, con el mercado de los pagos puede llegar a tener en temas tales como el mundo de los videojuegos, y de realidad virtual. Industrias como el cine y la televisión, ven que los pagos digitales e instantáneos abrirán puertas a nuevos servicios y nuevas variedades para los usuarios de esta industria.

E commerce, los pagos sin contacto (contacless), las plataformas P2P, y el BlockChain han sido temas de mucha influencia en la presente era.