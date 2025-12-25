Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

estadísticas

Cuentas de ahorro son el producto financiero más solicitado por migrantes extranjeros en el país

Las tarjetas de crédito o débito son el segundo producto más demandado por este segmento poblacional, con un 54% del total encuestado, seguido por las cuentas corrientes, las cuales alcanzan un 44%.

El 94% reporta ingresos mensuales inferiores a 50,000 pesos, lo que refleja una alta concentración en niveles de ingresos bajos.EXTERNA

Patria ReyesSanto Domingo, R. D.

El producto financiero con mayor uso entre los migrantes extranjeros residentes en el país son las cuentas de ahorro, utilizadas por el 83% de las personas encuestadas para el estudio "Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025", publicado por la Superintendencia de Bancos.

La investigación reflejó que las tarjetas de crédito o débito son el segundo producto más demandado por este segmento poblacional, con un 54% del total encuestado, seguido por las cuentas corrientes, las cuales alcanzan un 44%.

Principales barreras

La población migrante representa una parte significativa de la fuerza laboral y del tejido económico del país, puntualiza el estudio, señalando las principales barreras que enfrentan para acceder a productos financieros, entre ellas la documentación, la confianza en las instituciones y el conocimiento de las herramientas financieras formales.

Al analizar los hábitos, percepciones y nivel de inclusión, los analistas del estudio refieren que es esencial diseñar políticas que respondan de manera efectiva a las necesidades de la población migrante, promoviendo su integración económica y social dentro del sistema financiero dominicano.

Apuntan que los usuarios y usuarias migrantes encuestados representaron el 7% del total de la muestra encuestada para el estudio, de los cuales el 24% dijo no poseer cédula de identidad dominicana. El 51% de la muestra estuvo compuesta por hombres, mientras que el 49% restante por mujeres.

En cuanto a la distribución por nacionalidad, predominaron personas venezolanashaitianas. El 90% reside en zonas urbanas, principalmente en el Gran Santo Domingo (38%) y en la región Norte (21%).

Asimismo, el 94% reporta ingresos mensuales inferiores a 50,000 pesos, lo que refleja una alta concentración en niveles de ingresos bajos.

desafíos

De acuerdo a la publicación, las personas que migran a República Dominicana enfrentan barreras significativas para acceder al sistema financiero formal, especialmente relacionadas con la documentación requerida y la falta de historial crediticio.

Un 48% de migrantes encuestados indicó haber tenido que presentar documentación adicional al momento de solicitar un producto financiero, lo que sugiere la existencia de procesos más estrictos de verificación o falta de uniformidad en los procedimientos aplicados a este grupo.

En relación con el nivel de confianza en su entidad de intermediación financiera principal, el 77% reportó tener total confianza en su institución.

El informe agrega que las entidades financieras han empezado a implementar mecanismos de inclusión, como productos simplificados, cuentas básicas y programas de remesas con costos reducidos; sin embargo, el alcance de estas iniciativas sigue siendo limitado.

