Banreservas obtiene la mayor cantidad de premios internacionales en 2025

El Banco de Reservas se consagró como la institución financiera de la República Dominicana con más reconocimientos internacionales en el año 2025, entre ellos el importantísimo renglón de seguridad y funcionalidad en el entorno digital. Las premiaciones destacan también lo relativo con sus altos índices de solvencia.

Al valorar los reconocimientos internacionales, el presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que estos galardones confirman la robustez y el firme liderazgo de Banreservas en el sistema financiero dominicano y regional.

Destacó, además, que la entidad ha mantenido un desarrollo sostenido durante 84 años de una historia de compromiso y respaldo a todos los sectores productivos del país.

Los reconocimientos provienen de la connotada revista internacional Global Finance, al concederle los premios de Mejor banco digital corporativo y empresarial del país; Mejor Banco de la República Dominicana; Mejor proveedor de financiamiento del comercio exterior. También, Mejor proveedor de financiamiento de la cadena de suministro en el Caribe y Mejor proveedor de financiamiento de comercio exterior en el área.

Otros de los reconocimientos otorgados por la mencionada revista son Mejor banco para pymes de la República Dominicana, y Mejor banco para pymes de la región el Caribe.

Asimismo, se suma la prestigiosa revista internacional World Finance, al galardonarlo como Mejor banco comercial; Mejor banco de consumo; Mejor gobierno corporativo, y Mejor grupo bancario de República Dominicana.

De igual manera la revista Euromoney otorgó al Banco de Reservas importantes premios como: Mejor banco digital de República Dominicana; Mejor banco de América Latina en responsabilidad social y corporativa; Mejor banco de República Dominicana; Mejor banco para Pymes de la República Dominicana; y Mejor banco para Pymes del Caribe.

Otro gran reconocimiento de la institución financiera en 2025 fue el reposicionamiento recibido de la revista The Banker, al situar a Banreservas en la posición 686 dentro del ranking de los 1000 bancos más grandes del mundo, bajando 42 posiciones. También dicha publicación lo ubica en el puesto número uno de la República Dominicana y toda el área del Caribe.

En adición a estos reconocimientos, la mundialmente conocida agencia calificadora Moody’s otorgó a Banreservas la calificación de largo plazo AAA, con perspectiva Estable, distinción que indica el máximo índice de solvencia y bajo riesgo de incumplimiento de la institución financiera.

Esta es la segunda calificación de largo plazo AAA lograda por Banreservas. La primera es mantenida por la agencia Feller Rate, revalidación que resalta la robusta posición financiera de la entidad bancaria y su firme liderazgo dentro del sistema financiero dominicano.

Los reconocimientos y las altas calificaciones obtenidos por Banreservas son un reflejo de su fuerte solvencia y liderazgo en el sistema financiero, logros percibidos por sus millones de clientes, miles de pymes y emprendedores, así como los sectores productivos del país que reciben el respaldo de la institución financiera.