¡Cuidado con el alcohol adulterado! Señales que te ayudan a identificar si es auténtico o no

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) hizo un llamado a la ciudadanía, a los comercios y a todos los actores de la cadena de distribución a cerrar el paso al alcohol adulterado, con el objetivo de mantener en cero las muertes asociadas a esta práctica ilegal, en este período de Navidad y Año Nuevo.

En una nota de prensa, la entidad afirma que desde el 2012 en República Dominicana, es un logro que se registra de manera sostenida.

¿Cómo identificar una bebida adulterada?

Hay señales que van desde el etiquetado hasta los precios que indican que la bebida puede estar adulterada.

Al momento de comprar bebidas alcohólicas, debe verificar cuidadosamente los envases antes de su consumo y prestar atención a estas señales: botellas rayadas, desgastadas o con apariencia reutilizada; tapas que no estén completamente selladas o con el precinto de seguridad roto o alterado.

También es signo de alerta cuando la botella tiene etiquetas mal colocadas, despegadas, rotas o con indicios de manipulación; cambios inusuales en el color del líquido, presencia de partículas extrañas o sedimentos; olores o sabores distintos a los habituales de la marca.

Industria y Comercio recordó la importancia de comprobar que la estampilla fiscal del sistema de control esté presente y en buen estado, sin señales de alteración.

Indicó que en el país existen herramientas tecnológicas de verificación, como la aplicación “Revísame” de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que permite a los consumidores escanear el código de la estampilla fiscal para confirmar la autenticidad y trazabilidad del producto, fortaleciendo así la capacidad de prevención desde el propio punto de venta.

De igual forma, alertó sobre la necesidad de desconfiar de precios extremadamente bajos. Cuando una bebida se comercializa muy por debajo del valor habitual del mercado, puede tratarse de un producto falsificado o adulterado, por lo que se recomienda no adquirirlo.

Ante cualquiera de estas señales, el MICM recomienda no adquirir ni consumir el producto y reportarlo de inmediato al correo comercioilicito@micm.gob.do

El MICM destacó que este resultado ha sido posible gracias a un trabajo firme y coordinado del Estado, pero subrayó que la participación activa de la población es clave, especialmente en estas fechas, para evitar que productos adulterados lleguen a los hogares y provoquen tragedias que pueden prevenirse.

“Como país hemos demostrado que es posible erradicar las muertes por alcohol adulterado. Mantener este registro en cero depende de que todos cerremos el paso al comercio ilícito, comprando de manera responsable y denunciando cualquier irregularidad”, indicó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor- Ito- Bisonó.

Intensificación de acciones y rol del CECCOM

Como parte de este esfuerzo, el MICM informó que el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), como brazo operativo clave en el combate al comercio ilícito, ha intensificado las acciones de inteligencia, inspección, decomiso e incineración de productos ilegales en todo el territorio nacional durante la