Industria y Comercio llama a cerrarle el paso al alcohol adulterado

Ante el aumento de la actividad comercial y las celebraciones propias de la temporada festiva, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) hizo un llamado a la ciudadanía, a los comercios y a todos los actores de la cadena de distribución a cerrar el paso al alcohol adulterado, con el objetivo de mantener en cero las muertes asociadas a esta práctica ilegal, un logro que el país registra de manera sostenida desde el 2021.

El ministerio destacó que gracias a un trabajo firme y coordinado del Estado se ha logrado este objetivo, pero subrayó que la participación activa de la población es clave, especialmente en estas fechas, para evitar que productos adulterados lleguen a los hogares y provoquen tragedias que pueden prevenirse.

“Como país hemos demostrado que es posible erradicar las muertes por alcohol adulterado. Mantener este registro en cero depende de que todos cerremos el paso al comercio ilícito, comprando de manera responsable y denunciando cualquier irregularidad”, indicó el ministro MICM, Víctor- Ito- Bisonó, en una nota.

¿Cómo identificar una bebida adulterada?

El Ministerio exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta al momento de comprar bebidas y a verificar cuidadosamente los envases antes de su consumo. Algunas señales de alerta incluyen: botellas rayadas, desgastadas o con apariencia reutilizada; tapas que no estén completamente selladas, con el precinto de seguridad roto o alterado, o etiquetas mal colocadas.

Intensificación de acciones y rol del CECCOM

Como parte de este esfuerzo, el MICM informó que el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), como brazo operativo clave en el combate al comercio ilícito, ha intensificado las acciones de inteligencia, inspección, decomiso e incineración de productos ilegales en todo el territorio nacional durante la temporada festiva.

Estas operaciones se desarrollan de manera articulada con las instituciones que integran la Mesa de Combate al Comercio Ilícito, coordinada con el MICM y tienen como objetivo impedir que personas y redes criminales continúen atentando contra la salud pública y la economía del país.