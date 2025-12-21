Discos de freno, bonetes y mufflers, entre las piezas de autos más importadas a RD

República Dominicana no fabrica automóviles ni motocicletas, pero cuenta con una dinámica industria automotriz impulsada por el crecimiento constante de la demanda de vehículos nuevos y usados.

Esta realidad provoca un aumento sostenido en la necesidad de piezas y repuestos para suplir el parque vehicular que circula en el país.

De acuerdo con datos suministrados por la Dirección General de Aduanas (DGA), entre los años 2022 y 2025, se importaron 44,105,171 piezas y partes de vehículos, procedentes principalmente de Estados Unidos y China.

A estos mercados se suman Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Bélgica, India, Puerto Rico, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Suecia, Guyana, Reino Unido, Hong Kong, Brasil, Guatemala, Jamaica, Canadá, Angola, México, Panamá, Colombia, Italia, Francia, España, Portugal, Alemania, que también aportaron componentes al sector automotor dominicano.

Una parte importante de las importaciones corresponde a piezas de estructura, carrocería y elementos exteriores.

Sobre este último grupo figuran amortiguadores de compuerta, bases de bumper delantero y de careta de defensa, porta gomas, bonetes delanteros, bumpers, cubrefaltas traseros, cubiertas de espejos retrovisores, molduras de cabina, emblemas plásticos, spoilers, ribetes de bumper delantero, tapas de sol, forros de compuerta, marcos de pantalla, marcos y marcas de halógeno, rociadores de pantalla, ventanillas de aire acondicionado, soportes de pantalla, patas de bonete y cubiertas de tapa de motor.

Otra categoría relevante agrupa los componentes que permiten el funcionamiento del motor, así como la circulación de aire, agua y aceite y la evacuación de gases.

Sobre esto último, se incluyen bases de purificador de aire, controles y tomas de aire, tomas de agua, calentadores, enfriadores de motor, serpentines, turbos, válvulas de escape, cadenas y piñones de bomba de aceite, cigüeñales, tanques de aceite, tanques de agua del radiador, tanques de depósito, mangueras de alimentación, uniones para tomas de agua y silenciadores tipo muffler.

Las piezas vinculadas a la transmisión, el embrague y el tren motriz también tienen un peso significativo dentro de las importaciones, ya que son las responsables de transferir la potencia del motor a las ruedas.

En este renglón se incluyen transmisiones, diferenciales, ejes delanteros, ejes traseros completos con freno de disco, cardanes, engranajes, clutch, kits de embrague, platos de fricción, cojinetes de embrague, crucetas y placas tipo bisagra.

En materia de suspensión, dirección y chasis se importaron elementos destinados a garantizar estabilidad, control y soporte estructural del vehículo. Entre ellos se encuentran barras de tren delantero, barras estabilizadoras, uniones de barra y de brazo, cremalleras y kits de cremallera, terminales, catres, patas de chasis, bases de amortiguador, pianos, precámaras, varillas de guía y estabilizadores de muffler.

Las importaciones también incluyen soportes, monturas y piezas de goma o hule diseñadas para absorber vibraciones y fijar componentes. Este grupo abarca bujes de goma, bushings de catre, cauchos para automóviles, monturas, retenedores, soportes de motor con y sin goma, soportes de cardán, de bumper, de defensor delantero, de muffler, de muelle delantero, de radiador, de tanque y de manubrio.

El sistema de frenos y el control mecánico están representados por componentes esenciales para la detención y maniobrabilidad del vehículo, como guarniciones de frenos montadas, bandas y pastillas de freno, calipers, cilindros, cables de freno, cables de acelerador y de cloche, así como pedales de aceleración.

Sobre el conjunto de piezas eléctricas, sensores y componentes auxiliares completa el volumen de importaciones, se incluyen anillos de sensor, solenoides, bases de sensores de temperatura y de llavín de encendido, blancos de llave, clips, ferrules, terminales, cubos, coples flexibles, cojinetes, anillos tipo V, deslizadores y tensores de correa.

A la lista se suman los monotensores, rodillos de 11 cuchillas, espaciadores, retenedoras, yuguillos, depósitos de agua para lavaparabrisas, tapas de llenador, tapas de bocinas de aro, además de volantes, columnas y cajas de dirección, guardafangos, cubiertas de motor, flancos y puertas.