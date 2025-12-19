Mujeres son el 48% de deudores del sistema financiero

Las mujeres dominicanas avanzan de manera consistente en su participación en el sistema financiero, rompiendo barreras y perdiendo el miedo a endeudarse, así lo confirma el informe reciente de la Superintendencia de Bancos “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025” que destaca estas representan el 48% del total de personas deudoras.

A pesar de este logro, el informe plantea que persisten brechas importantes, especialmente en el diseño y oferta de productos financieros especializados para mujeres, aún cuando el 48% de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) cuentan con políticas de igualdad de género y el 18% ofrece programas de educación financiera dirigidos a mujeres. El informe refiere que en la actualidad, el 20% de las instituciones financieras destina presupuesto específico para iniciativas con enfoque de género, y aunque el 27% mantiene alianzas estratégicas y el 14% posee certificaciones relacionadas con igualdad y buenas prácticas, solo el 14% dispone de productos diseñados exclusivamente para mujeres, lo que refleja una importante oportunidad para diversificar y adaptar las soluciones financieras a sus necesidades.

Confianza

El 65% de las mujeres manifiesta un alto

nivel de confianza y satisfacción con su entidad financiera, y más del 90% (mujeres y

hombres) está satisfecho con los productos y trato recibido.

liderazgo femenino

El informe de la Superintendencia señala que las Mipymes lideradas por mujeres constituyen un pilar fundamental para la inclusión financiera y el desarrollo económico del país.

Apunta que iniciativas como el Women Entrepreneurs Finance Code (WE-Fi Code) han posicionado a la República Dominicana como referente regional y abren las puertas a la creación de normativas orientadas a promover la generación de datos de Mipymes desagregados por género, con el propósito central de cerrar la brecha de financiamiento de género mediante una mayor transparencia, una rendición de cuentas más sólida y la implementación de medidas de apoyo

efectivas.

Refiere que las principales barreras identificadas para las Mipymes lideradas por mujeres incluyen la falta de historial crediticio, las garantías insuficientes y la limitada información financiera.

A pesar del desafío que conllevan estas barreras, las entidades de intermediación financiera implementan programas de capacitación, mentoría y educación financiera que fortalecen el empoderamiento económico de las empresarias y apoyan la digitalización de sus negocios.