Una familia de cinco miembros necesita al menos RD$6,167 para cenar esta Nochebuena

Se acerca la Nochebuena. Una noche donde los dominicanos acostumbran a reunirse en familia para disfrutar de una cena especial y recordar con alegría la espera del nacimiento del niño Jesús, que se celebra el día después (25 de diciembre).

En Nochebuena hay platos que brillan por su presencia y se han convertido en tradición en las mesas dominicanas año tras año, dentro de los más populares se encuentra el moro de guandules, el pollo horneado, la ensalada rusa, la pierna de cerdo horneada, la famosa “telera”, los dulces navideños y una que otra bebida (con y sin alcohol).

¿Cuánto se necesita para cubrir la cena? Periodistas de este medio realizaron un recorrido por varios supermercados el pasado domingo 14 de diciembre para comparar los precios y determinar cuál es el presupuesto que necesita una familia de bajos recursos con cinco integrantes para hacer su cena navideña.

Aquí se detallan los ingredientes y precios para la preparación de cada plato; en esta ocasión se tomarán las medidas de ingredientes.

En el caso del moro de guandules, y tomando en cuenta que al dominicano le gusta quedar satisfecho y hacer “un calentao” al día siguiente, necesitarás tres libras de arroz RD$121 pesos, libra y media de guandules RD$262.50 pesos, dos libra de cebolla RD$126, una libra de ajo RD$203, una libra de ají cubanela RD$65.50, una lata de salsa de tomate de 16 oz RD$98.38 pesos, un sobre de cilantro RD$54.75 pesos, una libra de sal RD$23.20 pesos, un sobre de orégano de 12 oz RD$26 pesos, un botellón de agua RD$100 pesos y un de aceite de 16oz RD$98 pesos. Luego de tener estos precios y hacer una sumatoria, para cocinar el moro de guandules necesitarías un total de RD$1,178.83.

Aunque probablemente la cantidad de sazones citados en el párrafo anterior resulte mucho para esta preparación, recuerda que podrás utilizar el sobrante de sazón y vegetales en los próximos platos.

Para el pollo horneado, tienes la opción de comprarlo listo por solo RD$401 la unidad, para una familia de cinco miembros dos pollos tamaño mediado serían suficientes. En el caso de optar por cocinarlo desde cero, necesitarás dos pollos enteros de al menos tres libras cada uno RD$570, ajo, cebolla, ají, cilantro, orégano, aceite y sal al gusto (de estos sazones probablemente te queda suficiente de la compra que realizaste para preparar el plato anterior), cuatro limones $48 y una libra de mantequilla RD$120.25. Tomando en cuenta la sumatoria de estos ingredientes, para realizar este plato debes tener un presupuesto de RD$738.25 pesos.

La ensalada rusa que no puede faltar en una cena de navidad lleva varios ingredientes para que pueda quedar deliciosa y todos miembros queden satisfechos a tal punto de que puedan repetir.

Para la preparación de este plato se deberán usar tres libras de papa RD$141, una libra y media de zanahoria $62.74, una libra de remolacha $49, dos latas de guisantes (petit pois) de 16 onzas o tamaño grande $220, ocho huevos $62.4, una cebolla, sal y pimienta al gusto (usar del restante de los platos anteriores) y una mayonesa de 16 onzas RD$155. El total de esta ensalada saldría en $690.14.

Si en tu mesa no puede faltar la pierna de cerdo, puedes conseguirla horneada por un costo de $450.33 la libra; si prefieres hornearla en casa necesitarás seis libras de pierna de cerdo RD$738, ajo, cebolla, sal, orégano y pimienta (estos condimentos ya los tienes en casa), un vinagre RD$32.50 y un zumo de cuatro limones RD$48. Para un total de RD$848.5.

Para finalizar, agregaremos a la mesa frutas, dulces de navidad, la telera y algunas bebidas. Dos libra de manzana roja RD$170, una libra de manzana verde RD$98, dos libras de uvas rojas RD$350, una funda de dulces RD$96, una funda de los famosos coquitos RD$183.33 (14oz), una telera RD$90, una cajita de galletas navideñas RD$133, un litro y medio de refresco RD$72, un litro de jugo de naranja RD$109 y un ponche tamaño estándar RD$623. Todo esto suma un total de RD$1,924.33 pesos.

Después de describir los platos con sus ingredientes y precios, como también el total en que saldría cada preparación se determina que para una familia de cinco miembros poder disfrutar de una cena navideña básica estaría necesitado un presupuesto de RD$4,576.05, sin tomar en cuenta el gas, que actualmente tiene un precio de RD$137.20 el galón.

En caso de que la ama de casa no tenga gas para cocinar, deberá comprar al menos un galón de este combustible, por lo que el costo de la cena aumentaría a RD$5,517.25

Es importante resaltar que en este presupuesto solo están los platos más sencillos, si la familia quisiera agregar una lasaña o pastelón, el costo aumentaría considerablemente.

Cena navideñaMonkey Business Images/Europa Press

Tampoco se ha considerado los pastelitos ni las pasas o el arroz navideño, los espaguetis, ensaladas verdes y de frutas.

Los pasteles en hoja no se sumaron a esta cena navideña, pero en caso de querer agregarlo, comprar cinco unidades RD$650 elevaría esta comida a RD$6,167.

Los precios que se manejaron en esta nota fueron tomados de varios supermercados en fecha 14 de diciembre del año en curso.

No obstante, el costo de esta cena navideña puede variar significativamente en las próximas semanas por el aumento de los alimentos y por el lugar donde usted decida realizar la compra.