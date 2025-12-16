Comerciantes están en contra de la ley que modifica la gestión de residuos

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, mostró su desaprobación a la promulgación de la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

“Tenemos una situación con la Ley de Residuos Sólidos. La iban a vetar, el Poder Ejecutivo, y anoche sorpresivamente fue promulgada”, subrayó con la explicación de que las pequeñas y medianas empresas quedarán desprotegidas con su aplicación.

De acuerdo con Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la nueva normativa busca fortalecer el marco jurídico para una gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, alineándose al código dominicano, promoviendo la sostenibilidad y economía circular.

Sin embargo, García sostuvo que la nueva legislación obliga a todo aquel empresario que declare venta de más de RD$100 millones en pesos pagar en vez de RD$360,000 unos RD$675,000, y el que declare RD$10 mil millones pagará lo mismo que el que vende RD$100 millones de pesos, calificándolo como “abuso” a los comercios emergentes por asumir una tarifa del 500% según sus declaraciones.

Como tal, la nueva medida establece medidas de protección ambiental más rigurosas a los comercios, estableciendo controles sobre los plásticos de un solo uso y los envases de foam, donde la producción, importación, comercialización y consumo serán prohibidos en distintas etapas y fases del año 2026, excepto por aquellos que tengan aditivos biodegradables certificados.

Aunque no es la primera vez que García se pronuncia en contra de la aprobación de esta ley, aseguró que espera una alternativa para las pequeñas y medianas empresas y su aplicación.

“Nosotros todavía confiamos, no sé qué vuelta se les va a buscar, porque se pensaba que iban a vetar ese proyecto de ley y eso lo que hace es que castiga a la pequeña y a la mediana empresa de la República Dominicana, pagando un impuesto, porque es prácticamente un impuesto, porque ese servicio no nos lo brindan”, admitió.