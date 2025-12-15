Manejo de subsidios

Las partidas presupuestarias para programas de ayuda social son muy valoradas por las organizaciones internacionales. Les atribuyen desempeñar un rol fundamental en favor de la equidad y el bienestar de la población. En nuestro caso, por ejemplo, organismos como el FMI y el Banco Mundial han resaltado en sus informes que los mecanismos de asistencia establecidos desde antes del 2020, permitieron que el país pusiera rápidamente en marcha programas adicionales de apoyo, en respuesta a los efectos económicos de la pandemia.

Una preocupación en relación con los subsidios es que lleguen a quienes más los requieren. Pero aparte de esa inquietud, otro objetivo es que sean realmente utilizados por los que los reciben para cubrir sus necesidades básicas, y no dedicados a otros fines, razón por la que algunos expertos se oponen a las asignaciones de dinero. Que sean productos los que se entreguen, sin embargo, no asegura que éstos no serán vendidos a fin de conseguir dinero para gastarlo en cosas menos esenciales.

De especial relevancia es que los subsidios lleguen a los niños. A ese respecto varios estudios, llevados a cabo en diferentes países, han revelado que el porcentaje de las asignaciones que es empleado en los menores de edad, es mayor cuando esas asignaciones son manejadas por las madres y no por los padres. Eso coloca en una mejor posición a los hogares encabezados por mujeres, sin que ello minimice sus inconvenientes para la formación de los niños, y también a aquellos hogares en los que las mujeres juegan un papel relevante en la administración de los recursos familiares.

Es interesante observar, no obstante, que no se ha encontrado una vinculación consistente entre la tasa de ahorro familiar y el género de quienes manejan los subsidios. Lo que sí se ha constatado es que en la composición de los gastos, las mujeres tienden a poseer una visión de más largo plazo, y conceden más importancia a anticipar necesidades futuras.

La visión tradicional del papel desempeñado por las mujeres en el hogar solía limitarse a las labores relacionadas con el cuidado de los hijos y las tareas domésticas vinculadas con la alimentación, limpieza y mantenimiento de la casa. Los estudios llevados a cabo ponen de relieve, por lo tanto, que su rol en la administración de los recursos económicos es hoy en día fundamental, a lo que ha contribuido la mejoría en sus niveles educativos y su creciente aporte como fuente de ingresos derivados de empleos fuera del hogar.