Aún quedan cinco instituciones por fusionar

El Gobierno sigue sin concretar la fusión o integración de cinco instituciones, incluyendo dos importantes ministerios, como parte de su segunda reforma de unificación y reestructuración en la administración pública, para ahorrar unos 25 mil millones de pesos.

Hace un año y poco más de dos meses que el presidente Luis Abinader presentó aquel plan con el objetivo de eliminar duplicidades, liberar recursos financieros y reducir la burocracia en las instituciones que forman parte de esa reforma.

Las entidades que aún quedan por fusionar son el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd).

El jueves, sin embargo, el Poder Ejecutivo informó que ya había depositado en el Senado de la República el proyecto de ley que dispone la fusión de ambos ministerios.

La información fue confirmada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

Se trata de una supresión del Mescyt, cuyas funciones, atribuciones y competencias se transferirían al Minerd.

El proyecto establece que el Minerd asumirá la rectoría del sistema educativo en todos sus niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior.

“La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos”, explicó un comunicado de Presidencia.

Esta fusión ha sido rechazada por algunos sectores sociales y educativos, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El proyecto, sin embargo, establece que se respetará la autonomía universitaria.

A la lista también se suma el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) que, según la reforma, se convertiría en Secretariado Administrativo bajo el Ministerio de la Presidencia.

Andrés Bautista es el titular del Mapre, cuyas instalaciones están en el Palacio Nacional.

La idea de la fusión es que se logre una “sola coordinación en todas las áreas transversales y de soporte, mejorando los recursos humanos, las finanzas y comunicaciones”, según había explicado el Poder Ejecutivo.

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Fondovivienda y Familia Feliz no se ha fusionado con el Ministerio de la Vivienda.

El objetivo de esta fusión es que la institución logre una “mayor centralización y coordinación en las obras gestionadas”, según las autoridades.

Dentro de la reforma, también se planteó la integración del Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria con el Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria, pero aún no se ha formalizado.

Tampoco se ha fusionado la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos con el Acuario Nacional. La idea es crear un Instituto Oceanográfico a través de la unión de esas dos entidades.

Para la fusión de estas instituciones primero se requieren de nuevas leyes que deben ser estudiadas y aprobadas por el Congreso Nacional.

¿Cuáles entidades han sido fusionadas?

Hasta ahora, el Gobierno ha fusionado al menos un ministerio, dos instituciones y absorbido una entidad estatal.

Los únicos ministerios fusionados han sido los de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo.

En julio de 2025, Abinader promulgó la ley que dispuso la unión de ambas entidades, creando el Ministerio de Hacienda y Economía. Su titular es Magín Díaz.

La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) también se fusionó con el programa Supérate. La entidad ahora se llama Dirección de Desarrollo Social Supérate, cuya titular es Gloria Reyes.

El objetivo de esa fusión, según el gobierno, fue mejorar la administración de los recursos financieros.

La entidad gestiona programas sociales como Aliméntate, Bono Navideño, Bonoluz, Bonogás Hogar, Supérate Mujer, Cuidados y Acompañamiento Sociofamiliar.

A la lista también se suma el Instituto Agrario Dominicano (IAD), que fue absorbido por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, el IAD sigue funcionando como una entidad estatal.

Los cambios tienen que ver con una reorganización institucional: una integración y unificación de su cartera de servicios de apoyo a los productores de la reforma agraria con la del Ministerio de Agricultura.

Y el traspaso al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos del manejo de los pozos y bombas en asentamientos parcelarios, con el objetivo de consolidar la reforma agraria y optimizar los servicios al sector rural.

La absorción se formalizó en agosto de este año. El directorio del IAD había informado que el cambio se enmarcaba en la reforma y modernización de la administración pública aprobada por el presidente Abinader.

En junio pasado, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que el IAD no se había eliminado, sino mejorado sus servicios por medio de Agricultura.

De hecho, en octubre el presidente Abinader designó a Darío Castillo Lugo como director general del IAD.

Y en noviembre, Agricultura recibió a más de 1,500 empleados del IAD para formar parte del personal de Agricultura.

Una de las recientes fusiones es la de Comedores Económicos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, que desde octubre pasó a llamarse Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, cuyo titular es Edgar Féliz Méndez.