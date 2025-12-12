Magín Díaz proyecta recuperación económica moderada para República Dominicana

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó este viernes que la economía dominicana cerrará el 2025 con un crecimiento moderado, pero con señales de recuperación en los próximos meses.

Explicó que el país ha tenido un crecimiento “un poco menor a lo que estamos acostumbrados”, pero aseguró que tanto el Banco Central como el Gobierno están aplicando medidas para reactivar la actividad económica.

Díaz subrayó que las tasas de interés continúan bajando, lo que supone que en los últimos dos meses (noviembre y diciembre) la economía crecerá “un poco más”.

Según sus proyecciones, el crecimiento será mayor que el registrado entre enero y octubre de este año.

Además, dijo que para 2026 el país volverá a niveles más cercanos al promedio histórico, entre 4% y 5%.

“Lo importante es que el país en situaciones adversas ha mantenido la estabilidad macro. Y me siento cautelosamente optimista en condiciones externas muy complejas”, dijo Magín a periodistas desde el Banco Central.

En un artículo de opinión, el economista Richard Medina atribuyó el crecimiento moderado del país al bajo dinamismo del consumo privado, el poco avance de la inversión pública y la caída de la formación bruta de capital.

Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentados este viernes por el exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, colocan el crecimiento dominicano en 3% para 2025 y en 4.5% para 2026.

El economista chileno, que hablo de la actualidad económica en un conversatorio en el Banco Central, señaló que para ese año el país podría volver al crecimiento cercano al 5%.

Sin embargo, Larraín advirtió que la región latinoamericana sigue mostrando un desempeño bajo.

Dijo que América Latina crece alrededor de 2%, “una cifra que deja insatisfechos” a países de la región, y que continúa por debajo del promedio mundial.