Bienes de consumo y materias primas representan el 83.58% de importaciones entre enero y noviembre

Las importaciones totales del país reflejaron una ligera caída en su flujo de 0.49% al cierre de noviembre de este año, alcanzando un total de US$27,532.42 millones, concentradas en bienes de consumo (48.89%) y materias primas (34.69%).

Entre los productos con mayor volumen de importación se encuentran los combustibles minerales, aceites y minerales (20.05%), los automóviles, tractores (9.61%), las máquinas y aparatos mecánicos (8.57%), las máquinas, aparatos

eléctricos (6.54%), los productos farmacéuticos (4.29%), las materias plásticas y manufacturas de estas (4.19%), Fundición, hierro y acero (3.61%), Carnes y despojos comestibles (2.46%), Cereales (2.34% ), y Manufacturas de fundición, de hierro o de acero

De acuerdo con datos publicados por la Dirección General de Aduanas (DGA), el 76.84% de los productos importados proceden de diez países y de estos el 54.33% llega desde Estados Unidos (34.97%) y China (19.35%). Otros países con importantes volúmenes de comercio con el país son: México, Colombia, Brasil, España, Alemania, Italia, India, y Japón.

El Distrito Nacional concentra el 59.41% de todo lo importado entre enero y noviembre de 2025, seguido por las provincias de Santo Domingo y Santiago con una participación de 13.97% y 11.95% respectivamente. De manera acumulada, e l 93.03% de las importaciones nacionales se concentra en cinco provincias:Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y San Cristóbal, mientras que el resto de las provincias representan el 6.97%.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por Aduanas, el 92.47% de las importaciones ingresaron por vía marítima, el 7.51% por vía aérea, mientras que el restante 0.02% llegó vía terrestre.

Asimismo, los terminales dominicanas que concentran el 93.18% de bienes que se importan son: Caucedo (41.10%), Haina (36.09%), Santo Domingo (7.11%), Aeropuerto

Internacional de Las Américas (AILA) (7.08%), Puerto Plata (1.81%). El resto de las administraciones representa el 6.82%.

acuerdos comerciales

Mediante acuerdos comerciales ingresaron al país, entre enero y noviembre, mercancías por valor de US$3,803.59 millones, un 4.22% más que en relación al mismo período de 2024.

El 16.70% d e las importaciones registradas bajo el régimen de despacho a consumo s e realizó a través d e acuerdos comerciales, destacándose el DR-CAFTA con una participación de 63.88%, seguido por el EPA con 27.65% y el resto representan un 8.48%.