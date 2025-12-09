Según proyecciones precios internacionales de productos básicos disminuirán cerca de 7 % en 2026

Según las proyecciones de los analistas del Banco Mundial, los precios internacionales de los productos básicos disminuirán alrededor de un 7% en 2026, lo que podría ser una buena señal para las economías de la región.

En su blog, el organismo refiere que la continua debilidad refleja una actividad económica mundial moderada, tensiones comerciales e incertidumbre normativa persistentes, y suministros de petróleo abundantes y señala que se prevé que los precios de la energía caerán un 10% en 2026 (en términos interanuales), luego de una disminución proyectada del 12 % en 2025.

Además, se pronostica que los precios de los metales y minerales se mantendrán en general estables, mientras que los precios agrícolas disminuirán ligeramente en medio de condiciones favorables para la oferta.

Por el contrario, se proyecta que los precios de los metales preciosos aumentarán un 5 % en 2026, lo que ampliará los avances tras un aumento sin precedentes impulsado por las inversiones de más del 40 % en 2025.

Loa analistas sostienen que en los últimos seis meses, los mercados de productos básicos se han visto presionados por una actividad económica moderada, restricciones comerciales, incertidumbre normativa y crisis de la oferta provocadas por el clima.

El precio del petróleo Brent cayó un 14% en los primeros nueve meses de 2025 en medio de un exceso de oferta y una demanda débil, particularmente en China, aunque las sanciones de EE. UU. contra el petróleo ruso provocaron alzas de precios breves.

Asimismo, apunta que los precios del gas natural aumentaron debido a la fuerte demanda de gas natural licuado (GNL) europeo, mientras que los precios de los metales básicos repuntaron en el tercer trimestre de 2025 en medio de la resiliencia de la demanda mundial, los cambios en las políticas comerciales y las interrupciones del suministro, especialmente del cobre.

En cambio, los metales preciosos continuaron su repunte. El oro y la plata alcanzaron máximos históricos impulsados por la sólida demanda de inversiones, las compras de los bancos centrales y la mayor incertidumbre geopolítica. En tanto, los precios de los alimentos básicos cayeron por tercer trimestre consecutivo debido a los abundantes suministros de cereales, mientras que los costos de los fertilizantes se dispararon producto de la fuerte demanda, las restricciones comerciales y los déficits de producción.

Gas Natural

Los precios del gas natural bajaron a partir de los picos anteriores, aunque se produjeron notables diferencias regionales.

El índice de precios del gas natural que elabora el Grupo Banco Mundial disminuyó levemente en octubre, bajando al 5 % (trimestre a trimestre) en el tercer trimestre de 2025, cuando los precios se normalizaron tras el fuerte aumento a principios de año.

En los últimos meses, los precios de referencia de EE. UU. y Europa han diferido considerablemente. En comparación con el año anterior, los precios de referencia de EE. UU. fueron un 44 % más altos en el tercer trimestre de 2025, impulsados por la fuerte demanda de GNL, mientras que el valor de referencia europeo se mantuvo prácticamente sin cambios.

El aumento de principios del año reflejó una combinación de reducciones relacionadas con el clima en la generación de energía renovable europea y temperaturas más frías de lo normal en América del Norte.

De cara al futuro, se espera que los precios del gas natural sigan trayectorias diferentes en Estados Unidos, Europa y Asia. Después de un aumento interanual estimado del 60 % en 2025, se prevé que el valor de referencia de EE. UU. aumente un 11% en 2026 y se estabilice en 2027, respaldado por mayores exportaciones de GNL.

Entre tanto, se espera que el valor de referencia europeo, que aumentó aproximadamente un 10% en 2025, disminuya un 11 % en 2026 y un 9 % en 2027 debido a una demanda moderada y una mayor disponibilidad de importación de GNL.

Agricultura

Los precios agrícolas están bajando en medio de condiciones favorables para la oferta.

El índice de precios de los productos básicos agrícolas que elabora el Grupo Banco Mundial bajó en octubre, debido a que las cosechas estacionales en el hemisferio norte y los abundantes suministros de cereales y bebidas afectaron a los mercados.

Este índice ya había disminuido un 4% en el tercer trimestre de 2025 (trimestre a trimestre), lo que marca su segunda caída trimestral consecutiva, respaldada por la mejora de las condiciones meteorológicas en las regiones productoras de cacao y café y un sólido suministro de cereales. Se espera que el índice de precios agrícolas se mantenga estable en 2025 antes de bajar un 2 % en 2026.

Según las proyecciones, los precios de los alimentos y las materias primas se mantendrán prácticamente sin cambios en 2026 a medida que el crecimiento de la oferta sigue el ritmo de la demanda.

Los precios de las bebidas caerán un 7% el próximo año debido al aumento de la producción. Los riesgos para las previsiones están, en general, equilibrados: los fenómenos meteorológicos extremos, la disminución de las tensiones comerciales sobre productos básicos clave como la soja de EE. UU., y el aumento de los costos de los insumos (por ej., el gas natural para los fertilizantes) podrían impulsar los precios al alza, mientras que la menor demanda de biocombustibles y la desaceleración del crecimiento mundial podrían ejercer presión sobre ellos.