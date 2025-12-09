Advierten sobre riesgos de alimentos importados y piden acciones a favor de consumidor e industria

La Federación de Asociaciones Industriales (FAI) alertó sobre la creciente entrada al país de alimentos importados de bajo costo provenientes de India, Pakistán, Turquía, Vietnam, Chile y otros mercados con controles sanitarios irregulares, muchos de ellos comercializados bajo marcas privadas de grandes cadenas de supermercados dominicanas.

El presidente de la FAI, Ramón Porfirio Báez, señaló que esta tendencia “eleva los riesgos para la salud del consumidor y debilita de manera acelerada la industria alimentaria local”, especialmente a las MIPYMES que no pueden competir contra productos importados fabricados bajo estructuras de costos muy inferiores.

Báez advirtió que el país está en riesgo de “exportar empleos e importar vulnerabilidades”, señalando que existen antecedentes internacionales de aceites adulterados, especias contaminadas, pescados mal declarados, trazabilidad insuficiente y otras irregularidades asociadas a estos orígenes. “Sin controles adecuados, esos riesgos terminan en la mesa del consumidor dominicano”, afirmó.

El presidente de la FAI también expresó preocupación por la alta concentración del mercado detallista, donde pocos grupos actúan simultáneamente como importadores, distribuidores, propietarios de marca y formadores de precios, lo cual genera “asimetrías que desplazan injustamente a los productores nacionales”.

Propuestas de la FAI

La organización presentó un paquete de medidas responsables y compatibles con la OMC, orientadas a proteger al consumidor y fortalecer la producción nacional:

1. Reforzar los controles de inocuidad para importaciones

• Establecer responsabilidad estricta del importador en trazabilidad, HACCP e ISO 22000.

• Crear listas positivas de plantas extranjeras aprobadas para productos de alto riesgo.

• Implementar muestreos aduaneros basados en riesgo.

2. Aumentar transparencia para el consumidor

• Exigir país de fabricación, nombre real del productor y del importador en el etiquetado.

• Promover el sello “Fabricado en RD con Calidad Certificada”.

3. Garantizar condiciones de competencia leal

• Solicitar a ProCompetencia un estudio sectorial sobre prácticas de supermercados.

• Crear un Código de Conducta para asegurar reglas claras con las MIPYMES.

4. Fortalecer la industria local

• Expandir programas de certificación, modernización e infraestructura compartida para MIPYMES alimentarias.

5. Aprovechar el poder de compra del Estado

• Promover que entidades como INABIE y Comedores Económicos utilicen criterios de desempate a favor de productos locales certificados, cuando sean equivalentes.

Báez indicó que no se trata de cerrar la economía, sino de proteger la salud del consumidor, defender el empleo dominicano y asegurar un sistema alimentario más seguro y competitivo para el país.