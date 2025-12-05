Ejecución presupuestaria alcanza el 77.91% con un gasto total de RD$2,310.88 millones

Hasta este miércoles, 3 de diciembre 2025, el Gobierno dominicano había ejecutado el 77.91% del presupuesto vigente para este año, lo que equivale a un gasto de RD$2,310.88 millones, quedando disponible RD$655.11 millones para ejecución, un 11.04%.

Datos de la Controlaría General de la República, publicados en su portal institucional, apuntan que en el reglón de remuneraciones y contribuciones se ha ejecutado el 79.89% (RD$2,063.08 MM) del presupuesto vigente que asciende a RD$2,582.47 MM. Mientras en materiales y suministros se han erogado el 82.47%, RD$39.14 MM, de un total de RD$47.47 MM.

La ejecución más baja corresponde al reglón de Bienes muebles, inmuebles e intangibles, para lo cual fue aprobado un presupuesto de RD$48.71 millones y se ha erogado el 53.17% por un monto de RD$25.90 millones, quedando pendiente de ejecución RD$22.81 MM.

En Contrataciones de Servicios se han erogado el 63.61% del presupuesto vigente lo que equivale a RD$182.58 millones de RD$287.06 millones, quedando pendiente RD$104.47 millones, y en Transferencias Corrientes de un presupuesto vigente de RD$0.29 millones se han ejecutado RD$0.18 MM, quedando pendiente RD$0.11 millones.

La Contraloría ha registrado 1,116 libramientos aprobados, 713 para Contratación de Servicios, 194 para Materiales y Suministros, 143 para Remuneraciones y Contribuciones, 65 para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, y un libramiento para Transferencias Corrientes.

déficit fiscal

A octubre, el resultado financiero del Gobierno Central mostró un déficit fiscal de RD$1,842.2 millones, resultado de ingresos recaudados por RD$109,093.2 millones y gastos de RD$110,935.4 millones.

Al comparar con el mismo período de 2024, y según el Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria publicado por la Dirección General de Presupuesto (Digepress), el resultado financiero alcanzó un déficit de RD$6,275.7 millones y de RD$2,380.2 millones en el resultado primario, reflejándose una diferencia absoluta de RD$4,433.5 millones y RD$3,999.4 millones, respectivamente.