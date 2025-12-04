Empresarios Mipymes dicen importaciones masivas de supermercados destruyen la industria nacional

La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) expresó su preocupación ante las denuncias realizadas por los productores nacionales de galletas y por la Cervecería Nacional Dominicana, quienes han revelado el impacto devastador que tienen las importaciones masivas de grandes cadenas de supermercados en el mercado local.

El gremio de los Mipymes afirma que estas nuevas denuncias confirman lo que han advertido sistemáticamente sobre el modelo de abastecimiento basado en importaciones indiscriminadas, lo que apunta está desplazando la producción dominicana, destruyendo empleos y poniendo en riesgo la sostenibilidad del tejido productivo nacional, especialmente de las Mipymes manufactureras.

Lo que no se puede ignorar

Sostiene que productores de galletas han reportado una caída abrupta en sus ventas debido al aumento agresivo de productos importados, muchos de ellos sin los debidos controles o con precios imposibles de competir por condiciones asimétricas.

Agrega que la industria cervecera, con el caso reciente entre la Cervecería Nacional Dominicana y las cervezas importadas Wala, demuestra que incluso sectores industriales de gran escala están siendo afectados por esta práctica.

Daño a las Mipymes manufactureras

Codopyme expresó en una nota que durante meses ha advertido que las marcas blancas y las compras directas en origen por parte de los supermercados están desplazando a miles de productores nacionales, en particular a las micro y pequeñas empresas que no pueden competir en igualdad de condiciones.

Apuntan que con esta situación se ponen en juego miles de empleos directos e indirectos generados por las mipymes manufactureras, la cadena de valor agrícola e industrial nacional, la sostenibilidad fiscal del país debido a la reducción de la producción interna, la seguridad alimentaria y la capacidad de producir bienes esenciales localmente y la diversificación industrial que la República Dominicana ha construido durante décadas.

La entidad hizo un llamado urgente al Gobierno, al Congreso Nacional y a los organismos reguladores para que adopten medidas inmediatas y revisen las prácticas de importación de las grandes cadenas de supermercados, garantizando que no existan abusos de posición dominante ni prácticas de competencia desleal.

Asimismo, Codopyme instó a las autoridades a establecer reglas claras de participación de la producción nacional en los estantes de supermercados, similar a los modelos existentes en otros países de la región y fortalecer la Dirección de Comercio Interno, para asegurar una defensa efectiva de los intereses de los productores nacionales y de las Mipymes.