Estados Unidos reconoce que Haití es una amenaza para República Dominicana

Estados Unidos reconoce que Haití representa una amenaza para República Dominicana, afirmó Leah Francis Campos, nueva embajadora de Estados Unidos en el país, quien afirmó que se reunirá con el presidente Luis Abinader y con el sector privado para ayudar en la estabilización de Haití.

“La inestabilidad en Haití representa una amenaza para la seguridad de la República Dominicana y también para los Estados Unidos. Me comprometo a abordar este tema con el Presidente Abinader y con el sector privado para encontrar soluciones que mitiguen la amenaza y ayuden a estabilizar a Haití”, dijo.

Señaló que la meta a la que se llegaría sería que los haitianos puedan vivir y disfrutar en un país que sea pacífico y seguro, ya que también se lo merecen. La diplomática indicó que la anterior administración de Joe Biden facilitó la entrada masiva de indocumentados, basada en una política de fronteras abiertas, que también se tradujo en una presión política sobre las autoridades dominicanas para que mantuvieran abierta su frontera con Haití en lugar de cerrarla.

“En esto, y en muchos otros aspectos, la administración Trump y la República Dominicana están 100% alineadas”, recalcó la diplomática, nativa de Arizona, que enfatizó la labor que desarrollaba cuando Trump la llamó para que fuera su representante en República Dominicana, centrada en la seguridad nacional, la aplicación de la ley y el combate contra los crímenes financieros. Al disertar sobre: “Estados Unidos y la República Dominicana: seguridad, fortaleza y prosperidad”, destacó la profundidad histórica y estratégica de la relación bilateral de ambas naciones, y aseguró que desde hace mucho tiempo, República Dominicana es uno de los socios más fieles de Estados Unidos en el Caribe.

Embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos saluda al ministro de Relaciones Exteriores.Embajada de EEUU

“Juntos, hemos trabajado para ampliar la cooperación en materia de seguridad, fortalecer la educación y mejorar la salud pública. Cuando nos mantenemos unidos, ambos nos hacemos más fuertes […] Por lo tanto, el trabajo que hacemos juntos es, literalmente, ‘America First’ y ‘the Dominican Republic First’ al mismo tiempo. Es decir, respetamos y celebramos plenamente que la República Dominicana ponga a la República Dominicana en primer lugar. Así es como operan los verdaderos socios y amigos: respetando la soberanía, los valores y las prioridades de cada uno”, expresó.

Embajadora de Estados Unidos: La administración Biden quería que RD abriera su frontera con Haití Lea también

Mano a mano contra el narcotráfico y lavado

La embajadora Campos aseguró que República Dominicana ha demostrado ser un aliado indispensable en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Reveló que se trabaja “mano a mano” para detener las redes ilícitas y proteger ambas economías, por lo que han ampliado la cooperación para poner fin al crimen organizado.

“Estas no son cuestiones abstractas. Cuando detenemos el flujo de dinero ilícito, protegemos los puestos de trabajo, las familias y las comunidades. Mantenemos la equidad de nuestros mercados, la credibilidad de nuestras instituciones y la seguridad de nuestra población”, indicó.

Ciberseguridad

Campos afirmó que Estados Unidos está dispuesto a compartir su experiencia y apoyo técnico con República Dominicana a medida que avanza en la protección de su infraestructura digital, ya que las redes inseguras pueden generar riesgos reales.

Sostuvo que están convencidos de que la ciberseguridad no solo tiene que ver con las computadoras, sino también con la soberanía y que un sistema digital seguro protege tanto a las empresas como a los consumidores y a las naciones. Dijo que según el Centro Nacional de Ciberseguridad del país, República Dominicana sufrió 233 millones de intentos de ciberataques solo en los primeros seis meses de 2025, dirigidos tanto a instituciones públicas como a ciudadanos particulares, manifestó.

Recordó que en septiembre, el Ministerio de Defensa se defendió de un ciberataque que intentaba derribar su sitio web y el centro de mando C5I.

Inversión y nearshoring

La diplomática señaló que el Presidente Abinader y el ministro Víctor Bisonó visitaron la industria de semiconductores en California donde expresaron su interés en que República Dominicana se convierta en parte de la cadena de suministro de esa industria, y se reunieron con líderes empresariales de Arizona.

Recalcó que Estados Unidos es la principal fuente de inversión extranjera directa en este país. Y que el flujo es bidireccional. Cuando las empresas dominicanas tienen éxito, las empresas y los trabajadores estadounidenses también se benefician. Destacó el avance del país en la lista 301, sobre derecho de propiedad intelectual, para detener la falsificación. Y el hecho de que República Dominicana es ahora el cuarto mercado más grande para las exportaciones agrícolas estadounidenses en el hemisferio.

Aranceles en el USTR

Respecto a los aranceles recíprocos aplicados por la administración Trump, la representante del Gobierno de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, dijo que eso está en manos de la Oficina del Representante Comercial (USTR), pero todos en la embajada están trabajando para que se sepa la importancia de las relaciones de ambos mercados y su obligación está en hacerle llegar la información para que todo se aclare.

Sobre la USAID dijo que cerró por razones muy serias.