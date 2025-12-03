Aduanas ha generado más de RD$15,215 millones en impuestos y multas contra comercio ilegal chino

La Dirección General de Aduanas (DGA) presentó los resultados de las acciones realizadas ante la problemática del comercio ilícito y la competencia desleal, especialmente, vinculados con el comercio asiático en República Dominicana.

Rainiero Olivo Bordas, representante de la DGA, explicó que en los últimos cinco años se han realizado unas 196 fiscalizaciones posteriores al despacho, casi triplicando lo realizado en otras administraciones.

Además, indicó que desde 2023 a la fecha han sido identificados más de 16,000 contenedores (antes de ser despachados) con alto riesgo de subvaluación, los cuales fueron revalorados (por duda razonable y descarte de método de valoración) dando como resultados impuestos adicionales.

Destacó que, a través de los procesos de fiscalización la DGA ha generado un impacto de más de RD$15,215 millones en impuestos y multas contra la competencia desleal de este sector.

Entre las acciones y medidas innovadoras que han sido implementadas están; la medición del riesgo valor durante los procesos de despacho, el uso de rayos X y bodycams, mesas de trabajo con otras aduanas internacionales sobre mejores prácticas de control con importadores asiáticos, fiscalizaciones conjuntas con DGII y la clausura de empresas involucradas en prácticas ilícitas.

Estos datos fueron dados a conocer en la reunión de la Mesa Contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, e integrada por el general Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración; Victor Benavides, director ejecutivo de Pro Competencia; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad, Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Industria y Comercio.

Durante el encuentro, también, estuvieron presentes representantes del sector privado a través de la Organización de empresas Comerciales (ONEC) y su presidente, Ernesto Martínez, así como Antonio Papaterra, principal autoridad de Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros, entre otros.