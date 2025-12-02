Migración anuncia facilidad para turistas de varios países, solo con pasaporte vigente

Con el objetivo de agilizar el ingreso y fortalecer la llegada de visitantes internacionales, la Dirección General de Migración anunció que turistas de varios países podrán ingresar con sus pasaportes vigentes, sin la necesidad de cumplir con el tradicional requisito de seis meses de validez.

La DGM dispuso la extensión de la medida que facilita el ingreso al país con fines exclusivamente turísticos a ciudadanos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Inglaterra y de países de la Unión Europea, que cuenten con sus pasaportes válidos y vigentes.

“La disposición está contemplada en el Memorándum que da continuidad al ordinal segundo de la Resolución No. DGM-01-2024 del 31 de mayo de 2024, una facilidad que, de igual manera, se extiende a extranjeros de otros países que tengan la documentación correspondiente para poder ingresar a las naciones antes referidas”.

En un comunicado, Migración explica que la implementación de esta medida tendrá una vigencia de un año, a partir de este 1ro de diciembre del 2025 hasta el 31 de diciembre del 2026. “Con esto, la DGM reitera el compromiso del gobierno dominicano con la promoción del turismo internacional y la simplificación de los procesos migratorios”.

Deja claro que el pasaporte de esos ciudadanos deberá mantener su vigencia durante su permanencia y salida del territorio dominicano, “prescindiendo del requisito de vigencia mínima de seis (6) meses que usualmente se exige. La Dirección General de Migración, con esta prórroga, busca eliminar barreras y asegurar un proceso de entrada más ágil para los visitantes de mercados emisores clave”.